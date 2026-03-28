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Serie de Harry Potter desata debate tras primeras imágenes: aprobación de J.K. Rowling no convence a todos

La autora respalda la producción que se estrenará en diciembre de 2026, mientras seguidores dudan de su originalidad visual

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nueva serie de Harry Potter
El adelanto de la serie de Harry Potter divide opiniones entre fans, pese al respaldo público de J.K. Rowling al proyecto. (HBO Max/Redes sociales)







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