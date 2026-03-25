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Harry Potter: HBO estrenó el tráiler de la nueva serie y así se ven Harry, Ron, Hermione y más

La primera temporada de la producción para TV contará con ocho capítulos y se estrenará en diciembre

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Por Jessica Rojas Ch.
Harry Potter HBO
El joven actor Dominic McLaughlin es el encargado de encarnar a Harry Potter en la nueva serie de HBO. (Captura de video)







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Harry Potter y la Piedra filosofalHBO
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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