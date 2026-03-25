Harry Potter: HBO estrenó el tráiler de la nueva serie y así se ven Harry, Ron, Hermione y más

El joven actor Dominic McLaughlin es el encargado de encarnar a Harry Potter en la nueva serie de HBO.

La cadena HBO estrenó este miércoles 25 de marzo el tráiler de su nueva y esperada serie, basada en la famosa historia del mago Harry Potter.

En sus redes sociales, la plataforma mostró las imágenes de lo que será Harry Potter y la piedra filosofal, que presentará todos los pormenores del mundo mágico creado por la escritora J. K. Rowling.

La fecha de estreno de la serie está pactada para diciembre del 2026, aunque se sabe que aún no se ha terminado de grabar la primera temporada, que narrará los hechos del primero de los libros. Dicha entrega contará con ocho capítulos.

En el adelanto se ven, al fin, a varios de los personajes icónicos de la saga interpretados por diferentes artistas. Harry, Ron, Hermione, Hagrid, Severus Snape, la profesora McGonagall, Draco Malfoy y hasta el Sombrero Seleccionador figuran en el video.

Vea el tráiler a continuación: