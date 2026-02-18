Daniel Radcliffe afirma que nuevo Harry Potter será mejor que él y pide a la prensa proteger a los actores infantiles

Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter en la nueva serie de HBO. Daniel Radcliffe (derecha) interpretó al joven mago en el cine.

Daniel Radcliffe aseguró que el actor que asumirá el papel de Harry Potter en la nueva serie será mejor que él. El intérprete británico también pidió a la prensa que deje de comparar a los elencos y que permita a los nuevos protagonistas avanzar sin presiones.

Radcliffe, de 36 años, se refirió al tema en una entrevista con el sitio Screen Rant. La producción televisiva inspirada en la obra de J.K. Rowling tiene estreno previsto para 2027. El papel principal estará a cargo de Dominic McLaughlin.

El actor encarnó al joven mago en ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011. Durante la conversación, indicó que McLaughlin superará su desempeño. Explicó que aprendió mientras filmaba la saga. Señaló que con el paso del tiempo observa su trabajo con mayor indulgencia y que ahora le resulta menos incómodo.

Radcliffe manifestó que pasó gran parte de aquellos años en proceso de aprendizaje. Añadió que el nuevo protagonista contará con oportunidades distintas para desarrollar su interpretación.

El actor también lanzó un llamado a la prensa. Solicitó que se deje de preguntar a los actores originales sobre quienes asumirán sus personajes en la serie. Extendió el pedido a las consultas dirigidas al nuevo elenco sobre los intérpretes de las películas.

Indicó que cuando se anunció el reparto infantil surgió un movimiento en internet que pedía proteger a los menores. Consideró que una forma concreta de hacerlo consiste en evitar comparaciones constantes con él y con Rupert Grint, quien interpretó a Ron Weasley.

Dominic McLaughlin como Harry Potter. (AIDAN MONAGHAN/AFP)

Radcliffe afirmó que no desea convertirse en una presencia que interfiera en la experiencia de los nuevos actores. Sostuvo que la serie representará un proyecto distinto y que los jóvenes deben tener espacio para desarrollarlo.

El actor ofreció la entrevista durante la promoción de su nueva serie de comedia, The Fall and Rise of Reggie Dinkins. En esa producción interpreta a un director que intenta filmar un documental sobre un exjugador de fútbol americano. El personaje del deportista es asumido por Tracy Morgan y busca rehabilitar su imagen pública.

La nueva adaptación televisiva de Harry Potter marca una etapa distinta para la franquicia. Su lanzamiento en 2027 abre una nueva fase para los seguidores de la saga.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.