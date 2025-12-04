Selena Gomez sigue diciendo que no al pedido más especial de Taylor Swift

Selena Gomez ha rechazado varias veces la invitación de Taylor Swift para ser una de las madrinas de su boda con Travis Kelce, según reveló el diario Daily Mail. A pesar de los intentos de Swift, su amiga y colega ha mantenido la misma respuesta.

La boda de la cantante de Lover se perfila como uno de los eventos más esperados del entretenimiento en 2025. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de las artistas, medios internacionales aseguran que la pareja planea casarse en el primer semestre del próximo año.

Gomez ya contrajo matrimonio en setiembre con el productor musical Benny Blanco, celebración en la que Swift habría ofrecido un discurso especial. Desde entonces, la cantante de Calm Down ha evitado aceptar el rol protagónico en el futuro enlace de su amiga.

Fuentes cercanas a ambas contaron al Daily Mail que Swift le pidió a Gomez que fuese su madrina. Ella se negó. Repitió la petición. Obtuvo otro no. A pesar de ello, se anticipa que Taylor volverá a intentarlo.

Una persona cercana afirmó que Selena considera que aceptar ese papel podría quitarle protagonismo a la propia Taylor en un momento tan importante. Por eso, ha respondido con frases como “no, pero te amo”, cada vez que su amiga insiste.

Las fuentes también aseguraron que tanto Selena como Benny estarán presentes el día del enlace y que ella ya comenzó a escribir un discurso para la ceremonia, aunque su intención es mantenerse al margen del foco mediático.

El estado de la petición sigue sin definirse. Las fuentes coinciden en que Swift no planea rendirse tan fácil y continuará intentando convencer a Gomez para que acepte su propuesta.

Ninguna de las dos artistas ha comentado públicamente sobre lo publicado por el Daily Mail.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.