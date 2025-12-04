Viva

Selena Gomez sigue diciendo que no al pedido más especial de Taylor Swift

Selena Gomez no quiere ser madrina en la boda de Taylor Swift y su negativa ya se ha repetido en más de una ocasión

Por O Globo / Brasil / GDA
Selena Gomez sigue declinando ser madrina en el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce, reveló el 'Daily Mail'.
Selena Gomez sigue declinando ser madrina en el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce, reveló el 'Daily Mail'.







