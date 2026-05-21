Viva

Selena Gomez protagonizará película para mayores de 18 años y con duración de cuatro horas

El filme tendrá una duración cercana a las cuatro horas y contará con Cate Blanchett y Michael Fassbender

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Selena Gomez volverá al cine en una película de clasificación para adultos dirigida por Brady Corbet y acompañada por Cate Blanchett.
Selena Gomez volverá al cine en una película de clasificación para adultos dirigida por Brady Corbet y acompañada por Cate Blanchett. (LISA O'CONNOR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSelena Gomez
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.