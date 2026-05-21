Selena Gomez protagonizará película para mayores de 18 años y con duración de cuatro horas

Selena Gomez volverá al cine en una película de clasificación para adultos dirigida por Brady Corbet y acompañada por Cate Blanchett.

La cantante y actriz Selena Gomez formará parte del próximo largometraje del director Brady Corbet. La producción tendrá clasificación para mayores de 18 años y una duración cercana a las cuatro horas, según adelantó el cineasta en actividades recientes de promoción.

El proyecto aún no tiene título oficial. Sin embargo, la revista Variety informó que la película podría llamarse The Origin of the World.

La información también trascendió en una publicación del diario británico Daily Mail, que detalló avances de la etapa de preproducción.

Corbet dirigirá la cinta luego del éxito The Brutalist (2024). Esa película ganó tres premios Óscar en 2025. Las categorías fueron mejor actor para Adrien Brody, mejor banda sonora original y mejor fotografía.

El nuevo filme reunirá a Selena Gomez con las figuras de Hollywood Cate Blanchett y Michael Fassbender, quienes también integrarán el elenco.

Durante una participación en el Storyhouse Screenwriting Festival, en Dublín, Corbet explicó que el guion ya alcanzó las 200 páginas. El director comparó esa extensión con el libreto de The Brutalist, que tuvo 165 páginas para una película de tres horas.

El cineasta también adelantó detalles de la trama. Según comentó, la historia abarcará desde el siglo XIX hasta la actualidad. No obstante, gran parte de la narrativa se desarrollará en la década de 1970.

Corbet describió la producción como una obra que desafía los géneros cinematográficos.

Selena Gomez inició su carrera artística como actriz en la serie juvenil Los hechiceros de Waverly Place, emitida por Disney Channel. Más adelante concentró su carrera en la música.

En años recientes regresó con fuerza a la actuación. Participó en la serie Only Murders in the Building y también integró el elenco de Emilia Pérez (2024).

Esa película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y marcó el trabajo más reciente de Gomez en cine.

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