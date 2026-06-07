Viva

Selección de Argentina vivió insólito e incómodo momento en partido contra Honduras: esto pasó

El partido amistoso terminó 2-0 a favor de la albiceleste, pero otra situación se robó las miradas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Los jugadores de Argentina quedaron desconcertados por lo ocurrido previo al partido amistoso contra Honduras.
Los jugadores de Argentina quedaron desconcertados por lo ocurrido previo al partido amistoso contra Honduras. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de ArgentinaSelección de Honduras
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.