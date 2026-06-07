Selección de Argentina vivió insólito e incómodo momento en partido contra Honduras: esto pasó

La selección de fútbol de Argentina vivió un momento incómodo que fue calificado por algunos seguidores de la albiceleste como “irrespetuoso”. El hecho ocurrió durante los minutos previos al amistoso contra Honduras, celebrado en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

A la salida de los equipos, como se tiene por costumbre, se cantan los himnos de cada nación. Todo parecía ir con normalidad, ya que el combinado hondureño entonó las notas musicales sin problema.

Sin embargo, la incomodidad llegó al estadio y a los rostros de los jugadores argentinos cuando, en lugar de sonar su himno nacional, se escuchó la canción Bombón asesino, de la artista Ninel Conde.

Aunque el error provocó confusión entre los presentes, rápidamente lo corrigieron y sonó el himno que debía estar desde el inicio. Empero, la situación se hizo viral y despertó muchos comentarios: algunos lo tomaron como una broma y otros como una falta de respeto.

Entre las reacciones que se pueden leer en las redes sociales resaltan: “¿Lo hacen a propósito? O ¿se piensan que en ese tipo de lugares hay margen de error?“, ”Es como un himno el temón, pero no era el caso ahora" y "Es un accidente, pero me parece una total falta de respeto“, según divulgaron diversos medios que compartieron el momento.