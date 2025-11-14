Según una ecuación matemática, Emma Stone es la mujer más bella del mundo; Zendaya quedó muy cerca

Estudio británico colocó a Emma Stone como la mujer más bella del mundo por su simetría facial; Zendaya ocupó el segundo lugar.

La actriz Emma Stone ocupó el primer lugar en un estudio sobre belleza facial que aplicó fórmulas matemáticas para definir la armonía estética. El análisis se basó en los criterios de la Proporción Áurea, un modelo de simetría utilizado desde la antigua Grecia.

La evaluación fue realizada por el médico Julian De Silva, director del Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery en Inglaterra. El estudio fue citado por el diario británico Daily Mail.

De acuerdo con la publicación, Emma Stone alcanzó una puntuación de 94,72% en la escala de precisión de dicha proporción, lo que la posicionó como la mujer con las características faciales más equilibradas según estos parámetros.

Zendaya, actriz y cantante, logró una puntuación de 94,37%, lo que la ubicó en el segundo puesto de la clasificación.

El listado incluyó a otras celebridades como:

Freida Pinto (94,34%)

(94,34%) Vanessa Kirby (94,31%)

(94,31%) Jenna Ortega (93,91%)

(93,91%) Olivia Rodrigo (93,71%)

(93,71%) Margot Robbie (93,43%)

(93,43%) Aishwarya Rai Bachchan (93,41%)

(93,41%) Tang Wei (93,08%)

(93,08%) Beyoncé (92,4%)

El especialista explicó que Stone recibió 94,2% en la categoría de cejas, 97% en mandíbula y 95,6% en proporción labial. Esta consistencia en las distintas áreas evaluadas le permitió liderar el ranking.

Además de ser reconocida por su belleza facial, Emma Stone se perfila como una fuerte candidata al premio Óscar a Mejor Actriz en 2026 por su interpretación en la película Bugonia (2025). En su trayectoria destaca el Óscar ganado en 2017 por La La Land (2016) y otro en 2024 por Pobres Criaturas (2023).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.