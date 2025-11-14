Viva

Según una ecuación matemática, Emma Stone es la mujer más bella del mundo; Zendaya quedó muy cerca

Una fórmula matemática reveló quiénes tienen los rostros más simétricos del mundo. Emma Stone encabeza el listado, pero Zendaya estuvo muy cerca

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio británico colocó a Emma Stone como la mujer más bella del mundo por su simetría facial; Zendaya ocupó el segundo lugar.
Estudio británico colocó a Emma Stone como la mujer más bella del mundo por su simetría facial; Zendaya ocupó el segundo lugar.







