Emma Stone aún no supera la mentira que Andrew Garfield le dijo hace cuatro años

Emma Stone relató cómo Andrew Garfield le ocultó su regreso como Spider-Man y qué pasó cuando ella descubrió la verdad.

Emma Stone confesó que todavía no logra creer una mentira que Andrew Garfield le dijo hace cuatro años, relacionada con su participación en la película Spider-Man: Sin camino a casa, estrenada en 2021.

La revelación se dio durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, este lunes 20 de octubre.

Stone, de 36 años, interpretó a Gwen Stacy en dos entregas de la saga protagonizada por Garfield: El Sorprendente Hombre Araña (2012) y El Sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014). Durante esas filmaciones inició una relación sentimental con el actor británico, que duró cuatro años.

En la conversación, Stone recordó que le preguntó a Garfield si aparecería en la más reciente entrega de Marvel. Él respondió que no sabía de qué hablaba. La actriz creyó en su palabra y descartó por completo su posible aparición. Años después, al ver la película, comprendió que le había mentido para proteger el secreto del proyecto.

El filme reunió a los tres actores que interpretaron al superhéroe en la gran pantalla: Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

La producción se convirtió en uno de los eventos cinematográficos más esperados por los fanáticos del universo Marvel, quienes desde meses antes especulaban sobre este encuentro. Los protagonistas tenían prohibido confirmar su participación.

Durante el pódcast, el presentador sugirió que el silencio de Garfield demostraba su compromiso con el personaje. Stone coincidió con esa visión y expresó que su expareja mantuvo el secreto de forma impecable.

Andrew Garfield también compartió su versión de los hechos en una entrevista de 2022, en la que reveló que Stone le enviaba varios mensajes preguntándole si formaría parte de la nueva cinta de Spider-Man.

En cada ocasión, él respondía con evasivas y negaciones. Según contó, ella insistía en que le dijera la verdad, pero él siempre respondía que no sabía nada. Cuando Stone finalmente vio la película, le escribió para llamarlo “idiota” en tono de broma.

Garfield y Stone mantuvieron una relación desde 2012 hasta 2015. Tras su separación, continuaron como amigos. En una entrevista con Variety en 2021, el actor recordó con aprecio su experiencia en la franquicia de Spider-Man y mencionó que conoció a Emma Stone gracias a ese proyecto cinematográfico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.