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Sebastián Yatra conmovió en Costa Rica: el emotivo abrazo con una fan que superó el cáncer

El artista dio un poderoso concierto este sábado 9 de mayo en Parque Viva gracias a su gira internacional ‘Entre tanta gente’

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Por Jessica Rojas Ch.
Sebastián Yatra Concierto interenacional Costa Rica Parque Viva
Durante su concierto en Costa Rica, el colombiano Sebastián Yatra se mostró muy cercano a sus fans ticos. (David Chacón/Parque Viva)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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