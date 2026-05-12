Sebastián Yatra conmovió en Costa Rica: el emotivo abrazo con una fan que superó el cáncer

El reencuentro musical del colombiano Sebastián Yatra con su público costarricense en un concierto estuvo cargado de sentimientos y amor. El espectáculo se realizó la noche de este sábado 9 de mayo en el escenario del Anfiteatro Imperial de Parque Viva, gracias a la gira internacional Entre tanta gente.
En su recital, Yatra dejó toda su energía sobre la tarima y sus seguidores ticos le respondieron con gritos, coros, aplausos y un calor especial. El recorrido musical del colombiano pasó por temas como Lienzo, Tacones rojos, Melancólicos anónimos y Ojos marrones.
Durante el desarrollo del espectáculo, Yatra se mostró cercano con sus fans y hasta juguetón en algunos momentos. El intérprete realizó una dinámica con el público y conversó con una seguidora, quien narró que hace un año y medio fue diagnosticada con cáncer y que la música de Yatra la ayudó en el proceso. Incluso, relató que en ese tiempo conoció a una persona de la que se enamoró, pero que falleció. Este relato conmovió al artista, quien se acercó a la fanática y la abrazó.
En otro momento especial para los ticos, Yatra reconoció su admiración por nuestro país. “Este es de los países creo que más lindos, por la naturaleza, la gente, la Pura Vida que se siente. Me parece un lugar para venir a escribir canciones”, dijo.
La música siguió con interpretaciones fuertes de éxitos como Sutra, La traicionera, Devuélveme el corazón, Por perro, Chica ideal, 2 a. m. y Vagabundo.