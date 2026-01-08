Sebastian Stan negocia dejar Marvel y convertirse en villano clave de ‘Batman 2′

Sebastian Stan dialoga con productores de 'Batman 2' para asumir un rol antagónico clave. La película llegará a los cines en octubre de 2027.

El actor Sebastian Stan avanza en negociaciones para integrarse al elenco de la secuela de Batman estrenada en 2022. El medio especializado Deadline informó que el intérprete, de 43 años, dialoga con los productores para asumir el papel de un villano icónico del universo de DC Comics. La película tiene estreno previsto para octubre de 2027.

La posible incorporación de Stan genera atención debido a su trayectoria como una de las figuras más reconocidas del Universo Cinematográfico Marvel. El actor encarnó durante más de una década al personaje Bucky Barnes, también conocido como el Soldado Invernal.

En Marvel, Stan participó en Capitán América: El primer vengador (2011), Capitán América 2: El soldado invernal (2014) y Capitán América: Civil War (2016). También formó parte de Pantera Negra (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Su filmografía incluye además Thunderbolts (2025).

El actor protagonizó la serie Falcon y el Soldado Invernal. También figura en el elenco confirmado de Avengers: Doctor Doom, cuyo estreno está programado para diciembre de 2026.

Deadline señaló que Sebastian Stan podría interpretar a Dos Caras, también conocido como Harvey Dent, en Batman 2. Este personaje apareció antes en la saga con Tommy Lee Jones en Batman Forever (1995) y con Aaron Eckhart en Batman: El caballero de la noche (2008).

Rumores recientes indicaron que Scarlett Johansson sostuvo conversaciones preliminares para participar en la producción. Uno de los papeles asociados a su nombre fue el de Gilda Dent, esposa del fiscal que luego se transforma en Dos Caras.

Hasta ahora, los productores de la franquicia Batman y los representantes de Sebastian Stan no emitieron declaraciones públicas sobre la información divulgada por Deadline.

La secuela mantiene a Matt Reeves como director. Robert Pattinson regresa en el rol de Batman. El proyecto conserva su calendario de estreno para octubre de 2027.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.

