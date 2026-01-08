Viva

Sebastian Stan negocia dejar Marvel y convertirse en villano clave de ‘Batman 2′

El actor, conocido por su papel como Bucky Barnes en Marvel, conversa para sumarse a la secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson

Por O Globo / Brasil / GDA
Sebastian Stan dialoga con productores de 'Batman 2' para asumir un rol antagónico clave. La película llegará a los cines en octubre de 2027.
Sebastian Stan dialoga con productores de 'Batman 2' para asumir un rol antagónico clave. La película llegará a los cines en octubre de 2027. (O Globo/GDA)







