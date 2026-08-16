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Sebas Guillem vuelve a ser viral por peculiar video que no deja de recorrer el mundo: ahora llegó a una cuenta con 42 millones de seguidores

‘Pubity’ compartió el video del artista costarricense, que meses atrás ya había acumulado millones de reproducciones en redes sociales

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Por Jailine González Gómez
El baile de Sebas Guillem volvió a circular en redes sociales después de que la cuenta 'Pubity' compartiera el video.
El baile de Sebas Guillem volvió a circular en redes sociales después de que la cuenta 'Pubity' compartiera el video. (Archivo LN/Captura de redes sociales)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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