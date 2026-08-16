Sebas Guillem vuelve a ser viral por peculiar video que no deja de recorrer el mundo: ahora llegó a una cuenta con 42 millones de seguidores

El baile de Sebas Guillem volvió a circular en redes sociales después de que la cuenta 'Pubity' compartiera el video.

El cantante costarricense Sebas Guillem volvió a llamar la atención en redes sociales por el video en el que aparece bailando Gasolina, de Daddy Yankee, en medio de un restaurante.

Esta vez, el audiovisual llegó a Pubity, cuenta de Instagram que contabiliza 42,1 millones de seguidores y se presenta como un espacio dedicado a llevar entretenimiento y noticias a una comunidad de millones de personas.

Pubity publicó el video y acompañó las imágenes con el mensaje: “Así es como todos deberíamos celebrar la vida. Bailando la música que amamos, disfrutando el momento y sin preocuparnos por quién está mirando”.

La publicación acreditó a Guillem como autor del video. Unas 10 horas después de su publicación, registra 67.100 “me gusta”, 625 comentarios y 1.446 republicaciones.

El costarricense también reaccionó a la publicación desde su cuenta verificada. “Gracias por compartir mi video bailando. ¡Pura vida! En realidad soy un artista/cantante costarricense, pero tal vez nací para bailar”, escribió Guillem en inglés.

Su comentario acumulaba 2.865 “me gusta” unas nueve horas después de publicarse.

Sebas Guillem aparece bailando en un restaurante en el video que volvió a hacerse viral, esta vez tras ser compartido por la cuenta 'Pubity' en Instagram. (Captura de pantalla/Instagram)

No es la primera vez que estas imágenes alcanzan cifras millonarias en redes sociales. En abril de este mismo año, el video ya se había hecho viral luego de que una página de noticias chilena lo publicara. La publicación utilizó la frase “La ansiedad social le tiene miedo” para describir el momento.

Actualmente, ese video contabiliza 17,3 millones de reproducciones y 1,7 millones de “me gusta”. Las imágenes muestran a Guillem cuando se pone de pie en el restaurante mientras suena Gasolina. El cantante baila, aplaude y anima a las personas que se encuentran en el establecimiento.