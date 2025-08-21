Se vuelven a reunir tras 39 años: protagonistas de comedia ochentera ruedan nuevo filme

Matthew Broderick y Alan Ruck regresan al cine juntos en una nueva comedia 39 años después de ‘Un experto en diversión’.

Matthew Broderick y Alan Ruck, actores de la icónica película Un experto en diversión (1986), se reencontraron casi cuatro décadas después para filmar una nueva comedia titulada The Best Is Yet to Come.

La cinta se rueda actualmente en Vancouver, Canadá, según reportó el diario británico Daily Mail. La dirección está a cargo de Jon Turteltaub, reconocido por películas como Mientras dormías y La leyenda del tesoro perdido. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno.

LEA MÁS: Netflix anunció la segunda temporada de una de las series más exitosas del año

La sinopsis oficial describe a dos amigos que emprenden un viaje en automóvil con el propósito de completar una lista de deseos. El recorrido nace tras un malentendido que los obliga a reconstruir lazos familiares y a reconectarse con la vida.

Matthew Broderick, de 69 años, quien estuvo casado con la actriz Sarah Jessica Parker, interpretó en 1986 al joven rebelde Ferris Bueller, protagonista del filme dirigido por John Hughes.

Entre sus producciones más recientes destacan las series El imperio del dolor y Solo asesinatos en el edificio.

Por su parte, Alan Ruck ha mantenido una carrera activa en Hollywood. Su papel como Connor Roy en la serie Succession revitalizó su presencia en la industria del entretenimiento.

Este reencuentro actoral también coincide con el buen momento profesional de Mia Sara, quien interpretó a Sloane, la novia de Ferris Bueller. La actriz ha recibido elogios por su participación en el filme La vida de Chuck (2025), protagonizado por Tom Hiddleston.

LEA MÁS: Adam Sandler conmovió al recordar al fallecido Cameron Boyce en ‘Happy Gilmore 2′: la escena que hizo llorar a su madre

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.