Se vuelven a reunir tras 39 años: protagonistas de comedia ochentera ruedan nuevo filme

Comedia dirigida por Jon Turteltaub reúne a Broderick y Ruck en una historia sobre segundas oportunidades

Por O Globo / Brasil / GDA
Matthew Broderick y Alan Ruck regresan al cine juntos en una nueva comedia 39 años después de ‘Un experto en diversión’.
Matthew Broderick y Alan Ruck regresan al cine juntos en una nueva comedia 39 años después de ‘Un experto en diversión’. (O Globo/Reproducción)







