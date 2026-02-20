‘Scream’ cumple 30 años: su creador revela por qué nunca creyó que sería un éxito mundial

Kevin Williamson e Isabel May asistieron el 13 de febrero de 2026 a la experiencia “Scream 7” x TikTok Stab House en la Lombardi House, en Los Ángeles, California.

Hace 30 años llegó a los cines Scream, una película que cambió el rumbo del cine de terror cuando el género atravesaba una etapa de baja popularidad. Su guionista, Kevin Williamson, confesó que nunca imaginó el impacto que tendría la historia del asesino enmascarado conocido como Ghostface.

Williamson relató a la agencia AFP que escribió el guion con una meta concreta: conseguir trabajo en Hollywood. Indicó que no pensó que la película se convertiría en un éxito. Señaló que solo quiso escribir una historia de terror porque era el género que más le apasionaba.

La cinta se estrenó en 1996 bajo la dirección de Wes Craven. Su lanzamiento generó una ola de películas slasher similares. Con el paso del tiempo, la franquicia se consolidó como una de las más exitosas en la historia del cine de terror. La máscara blanca de Ghostface se convirtió en un ícono de la cultura pop.

Uno de los momentos más recordados es la escena inicial con Drew Barrymore. La actriz era la figura más reconocida del elenco. Su personaje muere en los primeros 12 minutos. La secuencia combinó miedo y humor oscuro. Muchos la consideran una de las aperturas más memorables del género.

Williamson explicó que la idea original surgió tras conocer el caso real de un asesino en serie que mató a cuatro estudiantes en Florida en 1990. Ese hecho le provocó temor y motivó la creación de la historia.

Wes Craven dirigió cuatro entregas de la saga antes de su muerte en 2015. Tras el fallecimiento del cineasta, Williamson consideró que su etapa con la franquicia había terminado. Sin embargo, cuando los productores lo convocaron de nuevo, recuperó el entusiasmo.

Una franquicia millonaria

La saga acumuló cerca de $1.000 millones en taquilla a lo largo de tres décadas, según cifras de la industria. Todas las películas fueron rentables, excepto Scream 4.

Williamson participó como productor ejecutivo en la quinta y sexta entrega. En Scream 7 asumió por primera vez la dirección. La nueva cinta se estrena esta semana tras un proceso marcado por controversias fuera de pantalla.

Polémica por la guerra en Gaza

La producción enfrentó una crisis pública relacionada con la guerra en Gaza. La actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida en noviembre de 2023 luego de criticar la ofensiva de Israel en Gaza. La productora Spyglass afirmó que mantiene tolerancia cero ante el antisemitismo y referencias consideradas falsas sobre genocidio o limpieza étnica.

Expertos de Naciones Unidas concluyeron después que la guerra de Israel equivalía a genocidio.

Tras la salida de Barrera, la actriz Jenna Ortega abandonó el proyecto en señal de apoyo. El director original Christopher Landon también renunció. Landon declaró a Vanity Fair que enfrentó ataques y que lo responsabilizaron de una decisión que no tomó.

El regreso de Sidney Prescott

Scream 7, estilizada como Scream VII, no se proyectó a la crítica antes de su estreno. La película se lanza en varios países durante la próxima semana, en un contexto donde el cine de terror vuelve a atraer público.

Producciones recientes como Sinners y Weapons figuraron entre los títulos más comentados del último año.

La nueva entrega marca el regreso de la actriz canadiense Neve Campbell como Sidney Prescott. La intérprete no participó en la cinta anterior debido a una disputa salarial. Consideró que la oferta económica estaba por debajo de lo que recibiría un actor masculino con su mismo nivel.

En esta historia, Sidney construye una nueva vida en un pequeño pueblo de Indiana. La tranquilidad termina cuando Ghostface reaparece y dirige sus ataques contra la hija del personaje, interpretada por Isabel May. Williamson indicó que la trama profundiza en la relación entre madre e hija y apuesta por un terror con mayor carga emocional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.