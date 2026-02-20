Viva

‘Scream’ cumple 30 años: su creador revela por qué nunca creyó que sería un éxito mundial

El guionista Kevin Williamson repasa el origen de la saga y enfrenta el estreno de ‘Scream 7′ tras una fuerte controversia

Por AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 13 DE FEBRERO: (De izquierda a derecha) Kevin Williamson e Isabel May asisten a la experiencia “Scream 7” x TikTok Stab House en la Lombardi House el 13 de febrero de 2026, en Los Ángeles, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images para Paramount Pictures/AFP (Foto de Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Kevin Williamson e Isabel May asistieron el 13 de febrero de 2026 a la experiencia “Scream 7” x TikTok Stab House en la Lombardi House, en Los Ángeles, California. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)







