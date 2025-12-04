Viva

Scarlett Johansson podría llegar al universo de Batman y dejar atrás su pasado en Marvel

Scarlett Johansson podría cambiar de bando y unirse a ‘Batman 2’. ¿Qué papel tendría en el universo DC? Esto es lo que se sabe hasta ahora

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Marvel Studios' BLACK WIDOW Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Photo: Film Frame ©Marvel Studios 2020
Scarlett Johansson podría llegar a ‘Batman 2’ y dejar atrás su etapa en Marvel, donde fue Viuda Negra durante más de una década.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCScarlett JohanssonBatmanDCMarvel
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.