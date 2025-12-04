Scarlett Johansson podría llegar al universo de Batman y dejar atrás su pasado en Marvel

Scarlett Johansson podría llegar a ‘Batman 2’ y dejar atrás su etapa en Marvel, donde fue Viuda Negra durante más de una década.

Scarlett Johansson, conocida por su papel como Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, estaría cerca de unirse al universo de DC Comics.

Según información publicada por The Hollywood Reporter, la actriz se encuentra en negociaciones avanzadas para participar en la secuela de Batman (2022), filme protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves.

El medio indicó que Johansson se encuentra en “negociaciones finales” para unirse la película, sin que se haya revelado aún cuál sería su papel. La producción tiene previsto su estreno para el 1.º de octubre de 2027.

La posible incorporación de Johansson marcaría un giro en su carrera, después de haber interpretado a Viuda Negra en ocho películas de Marvel. Su primera aparición se dio en Iron Man 2 (2010) y luego participó en producciones como The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Black Widow (2021), entre otras.

El vínculo entre Johansson y Marvel concluyó de forma polémica, luego de que la actriz demandó a Disney por el estreno simultáneo de Black Widow en cines y en la plataforma Disney+, en plena pandemia.

Ella también figuró como productora del filme y aseguró que la decisión de la compañía afectó la recaudación en taquilla, lo que impactó directamente sus ingresos. La actriz solicitó una compensación económica, y aunque ambas partes llegaron a un acuerdo, los detalles nunca fueron divulgados.

Después del conflicto, Johansson volvió a colaborar con Disney en Como vender la luna (2024) y figura como productora en Thunderbolts (2025).

En julio de 2025, con el éxito de Jurassic World, Johansson se convirtió en la actriz con mayores ingresos acumulados en la historia de Hollywood. La película logró recaudar $318,3 millones solo en su primer fin de semana. En ese momento, las taquillas globales de todas las producciones en las que ha participado Johansson sumaban $14.610 millones, superando a figuras como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr.

La revista People reportó que intentó confirmar la información sobre su participación en Batman 2 con representantes de la actriz y del grupo Warner, propietario de DC Comics, pero ninguno brindó declaraciones oficiales.

