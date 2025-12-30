San Pedro cerrará calles por el ‘Fin de año en la Hispanidad’: vea rutas, horarios y cambios de paradas de buses

Así lucían este 30 de diciembre las cercanías de la rotonda de la Hispanidad, donde se realizaban preparativos para el evento de fin de año.

La Municipalidad de Montes de Oca prepara una novedosa actividad llamada Fin de año en la Hispanidad, que se celebrará este 31 de diciembre. De este modo, la icónica fuente de San Pedro y sus alrededores se llenarán de música en vivo y oferta gastronómica para recibir el 2026.

En consecuencia, esto implicará cierres viales, los cuales aplicarán desde este miércoles 31 a las 12:01 a. m. y se extenderán hasta el jueves 1.° de enero a la 1 a. m.

El cierre total será sobre la Ruta Nacional No. 2. Desde los semáforos frente a Ambacar hasta la Fuente de la Hispanidad. También incluye la calle cantonal del Boulevard Los Yoses Norte, la cual pasa paralela a la vía principal.

Fin de año en la Fuente de la Hispanidad: estos son los conciertos, entradas y horarios del evento

Rutas alternas en San Pedro

Las autoridades municipales recomiendan las siguientes rutas alternas.

Si va en sentido hacia San José:

Ingresar a la Ruta Nacional No. 2, frente a Ferretería El Mar. De ese punto, continuar sobre Avenida 8, pasando por la Plaza Máximo Fernández. Posteriormente, atravesar Circunvalación y pasar por Plaza Vivo San Pedro, hasta el Restaurante Casa Italia, donde podrá continuar hacia la capital.

Las paradas de buses en San Pedro que se observan en la fotografía serán reubicadas. (Alonso Tenorio)

Desde San José hacia Curridabat, Tres Ríos, Cartago y otras zonas:

Por el contrario, si va desde el centro josefino hacia el occidente debe ingresar a la Avenida 2 San Pedro y desviarse al sur en Calle 41 (frente a Farma Value Los Yoses). Al llegar a Splendor Centro Médico, se sigue sobre la avenida 10 para doblar a la izquierda en Calle 47.

En este punto se ingresa a avenida 8, pasando frente al edificio del ICE San Pedro. Posteriormente, debe cruzar Circunvalación y continuar hasta la Plaza Máximo Fernández, para finalmente virar a la derecha en Calle 57 y salir por la avenida 10.

Cambio paradas de buses y taxis

La parada de autobús frente al Outlet Mall, en sentido San José – San Pedro de Montes de Oca, se trasladará a Calle 55, entre Avenidas 8 y 10, al costado este de la UAM. En la misma dirección, la parada frente al Mall San Pedro pasará a Avenida 10, frente a Splendor Centro Médico.

Además, los buses en sentido San Pedro de Montes de Oca – San José, que paran frente al Mall San Pedro, ahora se detendrán frente a Alpha Legal, en Barrio Dent.

En cuanto a los taxis, la parada que se encuentra al costado sur del Mall San Pedro será reubicada sobre Avenida 5, entre Calle 49 y el Boulevard Dent.