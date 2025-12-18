San José sorprende con leyenda de la música que tendrá concierto gratuito en La Sabana

En La Sabana, San José despedirá el año con un gran concierto internacional gratuito.

La Municipalidad de San José repetirá la exitosa fórmula del año pasado y despedirá este 2025 con un concierto internacional gratuito en el parque de La Sabana. La organización sorprendió al anunciar que un gran artista será la atracción principal del evento.

En 2024, primera edición del espectáculo josefino, Vicente García y Victor Manuelle fueron los encargados de liderar el concierto masivo. Ahora, se continuará con la fórmula bailable y una leyenda de la salsa será quien domine la tarima.

Se trata de Gilberto Santa Rosa, el famoso salsero dueño de grandes éxitos como Conteo regresivo, Que alguien me diga y La agarro bajando. El Caballero de la Salsa, como se le conoce, regresará al país este 28 de diciembre, en un concierto que será producido por Jogo.

Además del icónico cantante puertorriqueño, quien saldrá al escenario a las 8 p. m., la velada contará con varios artistas nacionales: Shel Dixon, Tocuma y Son de Tikizia abrirán la actividad que empezará desde las 3 p. m.

El evento, que forma parte del llamado Mes de la Luz, también contará con una zona de food trucks, un mercadito de Pymes y juegos inflables para los niños.