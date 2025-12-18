Viva

San José sorprende con leyenda de la música que tendrá concierto gratuito en La Sabana

La actividad musical tendrá lugar el 28 de diciembre, para despedir el año. Vea aquí todos los detalles

Por Juan Pablo Sanabria
Vicente García, Víctor Manuelle y los artistas nacionales Toledo, Cocofunka y Marfil iluminaron La Sabana esta noche.
En La Sabana, San José despedirá el año con un gran concierto internacional gratuito.







