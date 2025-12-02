Viva

San José repetirá esta Navidad, un evento gratuito muy aplaudido y que encantó a miles

El cantón josefino presentó este 2 de diciembre la agenda oficial de actividades navideñas

Por Juan Pablo Sanabria
Santa Claus junto a dos mujeres en el parque Morazán, San José.
El Avenidazo y otras actividades tomarán varios puntos de San José durante la época navideña. (Albert Marín/Albert Marín)







Mes de la Luz
Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

