San José repetirá esta Navidad, un evento gratuito muy aplaudido y que encantó a miles

El Avenidazo y otras actividades tomarán varios puntos de San José durante la época navideña.

San José preparó una surtida agenda de actividades para disfrutar la Navidad este 2025, en la que, como uno de sus puntos más destacados, repetirá un evento gratuito que encantó a miles de personas y fue ampliamente aplaudido.

La municipalidad del cantón josefino anunció que desde el 2 hasta el 28 de diciembre, la cultura, el arte, la recreación y el entretenimiento tomarán varios puntos de la concurrida ciudad, en lo que denominan Mes de la Luz.

“Queremos que San José sea el corazón de la Navidad y que todas las familias puedan vivir la ciudad, reencontrarse y celebrar. Este año, el Festival de la Luz se transforma en una experiencia más cercana, más amplia y más diversa, con actividades desde la mañana hasta la noche”, declaró el alcalde josefino, Diego Miranda.

Por supuesto, no puede faltar en la programación el Festival de la Luz, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre. Sin embargo, aunque por décadas el desfile fue el evento principal de la Navidad josefina, este año la oferta cultural de la capital tendrá otro plato fuerte.

Al igual que el año anterior, el parque La Sabana será sede de un concierto internacional. Esta vez, será el 28 de diciembre a las 7 p. m. y, de momento, no se ha confirmado qué artistas participarán.

Como referencia, el espectáculo pasado se extendió desde las 3 p. m. hasta las 10 p. m. y contó con los cantantes extranjeros Vicente García y Víctor Manuelle. Además, fueron teloneros los ticos: Toledo, Cocofunka y Marfil.

Detalles del Mes de la Luz

En diciembre de 2024, miles de personas se dieron cita en el parque La Sabana para disfrutar el concierto de Vicente García y Víctor Manuelle. (Lilly Arce)

El Mes de la Luz tiene su inicio oficial este 2 de diciembre con la Iluminación de la ciudad, comenzará a las 6 p. m. en el Parque Central, donde se encenderán las luces que decoran las principales zonas de San José.

Los tradicionales Avenidazos también tendrán lugar este año. Las actividades, pensadas para toda la familia, se desarrollarán de 6 p. m. a 9 p. m. en el bulevar de Avenida Central y el bulevar de Avenida 4.

Del 12 al 14 de diciembre, se realizarán los mercaditos navideños en La Sabana, que darán espacio a emprendimientos locales. El horario será de 10 a. m. a 8 p. m.

Posteriormente, el esperado Festival de la Luz sumará otra edición, aunque con su nuevo recorrido alrededor del parque La Sabana. Este año, el evento iniciará desde las 8 a. m con el festival de bandas, en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio).

A partir de la 1 p. m. iniciará el Pasacalles Cultural. Finalmente, el desfile de carrozas y bandas tomará las calles a las 6 p. m.

El Festival de la luz dará vuelta al parque La Sabana. (Archivo)

Una de las novedades será el Tour de la Luz, un recorrido nocturno que inicia a partir de las 6 p. m. y pasa por varios puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos están el Parque de la Merced, Parque Central, Parque de las Garantías Sociales, Plaza de la Democracia, Parque Nacional, Parque España y Parque Morazán.

El mes cerrará con el Festival San José te quiere aquí, una propuesta similar a la de Transitarte, pero en menor medida, según explicó la organización. Esta se extenderá de 10 a. m. a 8 p. m., los días 27 y 28, en varios parques de la ciudad.

Como cereza en el pastel, el 28 de diciembre La Sabana será escenario de un concierto internacional.