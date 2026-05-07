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Salud de cantante Bonnie Tyler preocupa: está en cuidados intensivos tras complicada operación de emergencia

La estrella de los años 80, recordada por éxitos como ‘Total Eclipse of the Heart’, sufre una delicada condición de salud

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Por Juan Pablo Sanabria y AFP
Bonnie Tyler
La cantante Bonnie Tyler sigue dando conciertos en Europa. Esta foto es de 2023, durante una presentación en Alemania. ( AFP)







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Bonnie Tyler
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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