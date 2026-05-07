Salud de cantante Bonnie Tyler preocupa: está en cuidados intensivos tras complicada operación de emergencia

La cantante Bonnie Tyler sigue dando conciertos en Europa. Esta foto es de 2023, durante una presentación en Alemania.

La reconocida cantante británica Bonnie Tyler se sometió a una complicada cirugía de emergencia en Portugal y, actualmente, la estrella de los años 80 se encuentra internada en una unidad de Cuidados Intensivos.

El equipo de la artista fue quien dio a conocer públicamente el procedimiento, que se trata de una operación intestinal. Sin embargo, no dio mayores detalles.

“Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia”, según reza un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.

El comunicado añade que “la intervención se desarrolló correctamente” y que la intérprete de Total Eclipse of the Heart se encuentra “actualmente recuperándose”, sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.

No obstante, la preocupación se ha propagado en las últimas horas, luego de que los medios portugueses, como Expresso, ampliaran su estado de salud y revelaran que está en cuidados intensivos.

¿Quién es Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler posa con su distinción como miembro de la Orden del Imperio Británico. (AFP)

El nombre real de la cantante Bonnie Tyler es Gaynor Hopkins. Nació el 8 de junio de 1951 en Gales.

La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito It’s a Heartache, antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).

Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovisión en 2013 con la canción Believe in Me. Terminó en el decimonoveno puesto.

El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.