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Salarios de nuevos actores de Harry Potter superan a la generación original: esta es la diferencia

La nueva adaptación televisiva pagará hasta £500 mil por temporada a sus protagonistas, con cifras superiores a las de Watson y Grint en 2001

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Por O Globo / Brasil / GDA
Actores de la nueva serie de Harry Potter ganarán más que la generación original en sus inicios, según datos revelados por medios británicos.
Actores de la nueva serie de Harry Potter ganarán más que la generación original en sus inicios, según datos revelados por medios británicos. (HBO Max/Warner Bros. Pictures)







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