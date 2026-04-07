Salarios de nuevos actores de Harry Potter superan a la generación original: esta es la diferencia

Actores de la nueva serie de Harry Potter ganarán más que la generación original en sus inicios, según datos revelados por medios británicos.

Los salarios de los actores de la nueva serie de Harry Potter generaron comparación con la primera generación de la franquicia. Datos divulgados por el diario británico The Sun y analizados por el sitio Fandom Wire evidencian diferencias relevantes entre ambos elencos.

La nueva producción estará liderada por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes asumirán los papeles de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. La serie se estrenará en Navidad de este año y marcará una nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling.

Cuánto ganará la nueva generación

Según la información publicada, cada uno de los tres protagonistas recibirá £500 mil por temporada. Este monto será igual para los tres actores. Esta decisión representa un cambio frente a la distribución salarial inicial de la saga cinematográfica.

La producción parte con una ventaja. Se trata de una historia consolidada. Sin embargo, también enfrenta un reto. Las comparaciones con la generación anterior serán inevitables entre los seguidores.

Comparación con Daniel Radcliffe

En el caso de Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en 2001, su salario fue de £1 millón por la primera película. Esta cifra duplica el pago que recibirá Dominic McLaughlin.

Si se ajusta por inflación en el Reino Unido, ese monto equivale hoy a cerca de £1,85 millones. La diferencia se amplía aún más bajo este cálculo.

Hermione y Ron: antes y ahora

Para Emma Watson y Rupert Grint, los pagos iniciales fueron de aproximadamente £175 mil cada uno por Harry Potter y la piedra filosofal. Esta cifra es considerablemente menor que los £500 mil que recibirán Arabella Stanton y Alastair Stout.

Con ajuste inflacionario, los ingresos de Watson y Grint alcanzarían hoy cerca de £323 mil por persona. Aun así, se mantienen por debajo de los nuevos protagonistas.

Una comparación parcial

El análisis se limita al inicio de ambas producciones. Los actores originales aumentaron sus ingresos conforme avanzó la saga. En total, sus ganancias superan ampliamente a las de la nueva generación en este momento.

La nueva serie podría extenderse entre siete y diez temporadas si logra aceptación del público. Este escenario incrementaría de forma significativa los ingresos del nuevo elenco.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.