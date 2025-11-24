Viva

Rupert Grint dice que nunca podrá escapar de la sombra de Ron Weasley y habla sobre la nueva serie de ‘Harry Potter’

Rupert Grint habló sobre su legado como Ron Weasley y sorprendió al revelar lo que piensa de la nueva serie de ‘Harry Potter’ que llegará en 2027

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Rupert Grint aceptó que siempre estará relacionado con Ron Weasley y comentó sobre la nueva serie de Harry Potter. (Jaap Buitendijk)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRupert GrintHarry PotterSerie
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.