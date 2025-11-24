Rupert Grint dice que nunca podrá escapar de la sombra de Ron Weasley y habla sobre la nueva serie de ‘Harry Potter’

Rupert Grint aceptó que siempre estará relacionado con Ron Weasley y comentó sobre la nueva serie de Harry Potter.

Rupert Grint, reconocido por interpretar a Ron Weasley en las películas de Harry Potter, expresó que asume que siempre estará ligado a ese personaje.

El artista británico, de 37 años, conversó con el medio BBC durante un evento navideño en Highgate, Londres, donde también compartió su opinión sobre la próxima serie inspirada en la obra de J.K. Rowling.

Grint afirmó que no le molesta la constante asociación con Weasley, ya que considera que la saga marcó profundamente a muchas personas de su generación y a nuevas audiencias que apenas descubren el universo mágico.

“No, para nada, me encanta. (Las películas de la franquicia de Harry Potter) tienen un significado muy profundo para mucha gente de mi generación, y aún más para las generaciones que las están descubriendo ahora. Es increíble. Me llena de orgullo. Fue algo enorme".

Al referirse directamente al personaje, indicó que no cree que algún día logre salir completamente de su sombra, pero aseguró sentirse cómodo con ese hecho. Añadió que le agrada conocer a personas para quienes las películas fueron una parte fundamental de su infancia.

Sobre la nueva adaptación televisiva, que tiene previsto su estreno para 2027, Grint la calificó como un fenómeno “extraño” debido a que considera curioso ver que el ciclo vuelve a empezar. También se mostró intrigado por la dirección que tomará esta producción.

La nueva serie de Harry Potter tendrá a Alastair Stout en el papel de Ron Weasley. El elenco lo completan Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Paapa Essiedu como Snape, Luke Thallon como el profesor Quirrell, Paul Whitehouse como Argus Filch, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall y Nick Frost como Hagrid.

Grint es padre de dos niñas, una de 5 años y otra de siete meses, fruto de su relación con la actriz Georgia Groome. Ambos mantienen un perfil reservado y evitan mostrar imágenes de sus hijas públicamente.

Entre los trabajos recientes del actor figuran la película de terror Llaman a la puerta (2023) y la serie Servant. También participó en un video musical del cantante Ed Sheeran.

