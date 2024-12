Rubén Blades despidió a su gata con un emotivo mensaje

El cantante Rubén Blades informó en sus redes sociales que Lili, quien fue su gata por 14 años, falleció por un cáncer de estómago. Fiel a su condición de poeta, el autor de Pedro Navaja se despidió de su mascota con un extenso y emotivo texto.

Según comentó Blades, su esposa Luba Mason rescató a Lili de un hogar de animales abandonados cuando esta ya tenía 2 o 3 años. Curiosamente, el salsero panameño únicamente había tenido perros hasta ese entonces. Pero, como le sucede a muchos de los que no tienen afinidad con los gatos, una vez que llega uno a sus vidas termina conquistándolos.

“Esta pequeña gatita tenía un dulce carácter, era muy hablantina y me conquistó. No sabía que los gatos hablaban y con Lili sostuve muchísimas conversaciones. Nuestra conexión se estableció durante la pandemia, cuando estuve sin salir de casa casi dos años y no ejercí mi trabajo como músico o actor. Durante ese tiempo nos hicimos amigos de verdad y no puedo decirles lo triste que me encuentro con su partida. ¡Como la extraño!”, escribió Blades.

El cantautor destacó que su vínculo con la gata le recordaba todos los días la importancia de cuidar y dar afecto a otros seres. Además, destacó que siempre fue un animal muy noble, que nunca mordió ni arañó a sus dueños. Finalmente, recordó en su emotivo posteo que su mascota descansaba sobre sus piernas cuando él leía el periódico o veía televisión y que dormía en su cama.

“Lili se nos fue hoy, con la misma dulzura como había llegado, sin dolor y con el amor y cuidado que siempre encontró en nuestro hogar. Su ausencia va a ser difícil de sobrellevar, tan acostumbrados estamos a su presencia y constante compañía. Solo nos queda agradecerle tantos momentos de alegría, paz y cariño y el cómo un animal pueda ayudarnos a ser mejores seres humanos. ¡Besos Lili, y buen viaje!”, son las palabras con las que Rubén Blades cerró el mensaje.