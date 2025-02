Rubén Blades descubre que su apellido no es legítimo y que es nieto del mejor poeta de Panamá

“La vida te da sorpresas; sorpresas te da la vida, ay, dios...”: el coro de la canción más emblemática de Rubén Blades, hoy interpela al propio salsero. A sus 76 años, el destacado cantautor acaba de descubrir que su abuelo biológico no es Rubén Nathaniel Blades, como creyó toda su vida.

Así se lo reveló el académico y literario estadounidense Henry Louis Gates, en su programa Finding your roots; en el que se realizan investigaciones genealógicas. En cambio, su abuelo fue Ricardo Miró, a quien muchos consideran el mejor poeta de Panamá.

“¡Dios santo, uff... increíble! Esto va a ser una bomba en Panamá. Bueno, es una bomba para mí”, dijo boquiabierto el autor de Pedro Navaja.

“Sé que más adelante voy a pensar en esto con más claridad, pero esto es… casi increíble, especialmente considerando quién es este hombre y lo que representa en Panamá y en América Latina...¡Y mirá, tu abuelo era Miró!, y estabas escribiendo todas estas canciones y estabas escribiendo todas estas cosas...”, agregó posteriormente, como tratando de explicárselo a sí mismo.

Al principio del programa, Blades comentó que nunca conoció a su abuelo y que en su niñez imaginaba con que era algún hombre negro de los que trabajó en la construcción del Canal de Panamá; ya que su papá era “moreno”. No obstante, tiempo después le dijeron que era un contador, lo cual lo decepcionó y destruyó su épico relato mental.

Aunque no existe ninguna prueba de cómo Miró y Emma, la abuela de Blades, se habrían conocido, el músico aseguró que su antepasada era una mujer muy culta, graduada de la universidad y que ambos tenían intereses en común.

El papá de Rubén Blades, Rubén Darío Blades (conocido como Skipper) falleció en 2023 a los 99 años. (Instagram/Instagram)

Además, el programa recalcó que para la época en que el papá de Rubén nació, ambos coincidieron en Ciudad de Panamá: ella dirigiendo un negocio de fotografía y dando clases de dibujo, y el poeta como director del Archivo Nacional.

“Probablemente se conocieron en algún tipo de exposición, ya sea una exhibición en una galería, una muestra de pintura o una exposición fotográfica”, concluyó el artista.

Sin embargo, la abuela del cantante siempre fue muy reservada sobre el papá de su hijo Rubén Darío Blades (conocido como Skipper). De hecho, el salsero panameño afirmó que ella únicamente llegó a expresar que no quería saber nada de él.

Por otro lado, Skiper falleció en 2023, a los 99 años. Gracias a que él se realizó una prueba de ADN, la investigación genealógica pudo llegar a buen puerto.

“Creo que mi padre habría sido feliz de saber quién era su padre. Creo que le habría hecho muy, muy feliz saberlo. No sé si lo supo, realmente no lo creo. Creo que me lo habría dicho. Pero mi padre, conociéndolo, simplemente tomaba la vida como venía. No era una persona que se quedara atrapada en las cosas. Él no habría condenado a su madre en absoluto”, declaró Blades.

Curiosamente, el hecho de que Rubén y Ricardo Miró estén emparentados, también liga al músico canalero a otro gran poeta de su país: Amalia Daini de Icaso. Ella fue la primera mujer en publicar poesía en Panamá y tía de Miró.