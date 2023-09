Rubén Blades: ‘Costa Rica se ha mantenido como una especie de modelo ante Centroamérica’

El músico y activista panameño, Rubén Blades, comentó que el pueblo de Costa Rica “tiene la capacidad de juntar sus obligaciones cívicas de manera responsable”. El artista soltó dicha frase para referirse a una eventual o presente diferencia política, en que la mayoría de las personas se pueden unir y formar un consenso para una solución en común.

A pesar de que no profundizó en el actual contexto político del país, Blades comentó que “Costa Rica se ha mantenido como una especie de modelo ante Centroamérica”; en términos de sus obligaciones cívicas y orgullo por su identidad patriótica.

“Costa Rica ha mantenido durante todo este tiempo una imagen de un país culto, donde las personas sienten mucho orgullo y satisfacción por la manera civilizada de como se comportan y por la manera en que tratan de resolver sus problemas, sin tener que recurrir a la respuesta que se dan a través de golpes militares. Eso hay que sostenerlo”.

Así lo comentó el “poeta de la música” la tarde de este lunes 11 de setiembre, en la Universidad de Costa Rica (UCR), durante el conversatorio Autoritarismo y cultura en la Centroamérica de hoy. En el evento, de carácter académico, se abordaron temáticas sobre el poder del pueblo por cambiar las problemáticas sociales y el impacto de la música en la sociedad.

Con ovaciones de pie, cientos de costarricenses celebraron la visita del artista panameño. (Alonso_Tenorio)

Poder de la música en las problemáticas sociales

Blades, quien cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la música internacional, comentó sus experiencias con la censura, específicamente con prohibiciones que ha tenido en La Habana y Miami, por las connotaciones políticas y sociales de su música.

“Hay quienes en un momento me catalogaron de cantante de protesta. Yo dije, bueno, cantante de propuesta, que suena mejor. Yo no soy un cantante ideológico, porque para mí el cantante ideológico lo que está haciendo es propaganda para su idea. A mí me parece que eso es muy peligroso. Yo no soy un cantante político, yo soy un cantante sobre situaciones que tienen un efecto político”, agregó el salsero.

Bajo este razonamiento, el músico compartió que canciones como Lilia Elena funcionan para que las personas reflexionen sobre algún tema de desigualdad en específico, tal como el abuso racial para plantear una solución a un problema serio.

“Es posible estimular un enfoque más objetivo sobre problemas que son comunes, que nos atañen a todos y que como equipo debemos procurar solucionar (...). La fama puede ser utilizada de manera constructiva para convocar”, añadió Blades.

Además, el músico recordó al lazo que tiene con la banda nacional Éditus, a quienes recordó como un gran apoyo para mejorar como artista y conseguir un nuevo nivel en sus letras: “La atención va hacía mí, porque yo tengo más créditos internacionales, pero eso no quiere decir que soy mejor que ellos. Y yo exijo al gobierno nacional para que apoye a estos artistas”.

Lo anterior relució por su gira Salswing!, con la cual tuvo un concierto el pasado sábado 9 de setiembre en el Estadio Nacional.

LEA MÁS: Rubén Blades en Costa Rica: ¡Qué concierto tan sublime!... Bailamos, cantamos y sentimos

en una actividad gratuita, en el auditorio del Aula Magna de la UCR; l Rubén Blades realizó un concurrido conversatorio. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Poder de la música y el pueblo de América Latina

Blades, reconocido por su crítica social y uso de la música para darle voz a las problemáticas de América Latina, también comentó que, a su criterio, la complejidad de los temas de migración tienen una causa principal que no está siendo atendida: la razón por la cual las personas salen de su país.

“Nadie se va de su patria porque quiere. La gran mayoría no sale porque quiere, sale porque tiene que irse por razones políticas, económicas, etc. (...). Hay que buscar fórmulas que permitan ayudar de una manera más eficaz y más eficiente a las personas que están desde sus países, luchando por tratar de producir cambios”, agregó Blades.

En ese mismo sentido, el cantante dijo que los ciudadanos deben buscan alternativas para solucionar sus problemas sociales. Específicamente, abogó por la participación de los jóvenes en la política y en la sociedad.

“Hay maneras de solucionar las cosas, una de ellas es que los jóvenes participen de procesos como estos, de participación pública. Que es lo que yo intenté hacer, no solo criticar, sino también intentar entender el tema desde adentro (refiriéndose a su participación política como ministro en Panamá)”, comentó el cantautor.

Asimismo, el Blades señaló que las personas deben participar y deben dejar de pensar que “su voz no importa o su opinión no cuenta”, ya que las soluciones existen y nacen por la voluntad de cambiar.

“No sé cuál será la alternativa, pero creo que se puede buscar. En el contexto internacional creo que se puede dar una respuesta. Creo que será muy difícil, porque cada país quiere y exige. (...) Pero muchos quieren tener omelets sin romper los huevos”, finalizó Blades.