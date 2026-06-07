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‘Rosario Tijeras’ temporada 5 en Netflix: fecha de estreno, episodios y el giro que cambia la historia

Descubra cuándo se estrena en Netflix, cuántos episodios tendrá y por qué este conflicto familiar podría marcar un antes y un después en la serie

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Por El Comercio / Perú / GDA
Netflix estrena la temporada 5 de 'Rosario Tijeras' el 10 de junio del 2026 con una historia marcada por traiciones y ajustes de cuentas.
Netflix estrena la temporada 5 de 'Rosario Tijeras´ el 10 de junio del 2026 con una historia marcada por traiciones y ajustes de cuentas. (Netflix /Netflix)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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