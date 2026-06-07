‘Rosario Tijeras’ temporada 5 en Netflix: fecha de estreno, episodios y el giro que cambia la historia

Netflix estrena la temporada 5 de 'Rosario Tijeras´ el 10 de junio del 2026 con una historia marcada por traiciones y ajustes de cuentas.

Rosario Tijeras regresa a Netflix con una nueva temporada que promete elevar el conflicto al máximo. La quinta entrega de la popular serie mexicana llega con más acción, enfrentamientos familiares y una guerra contra el crimen organizado que pone a prueba a su protagonista.

La producción, inspirada en la novela del escritor colombiano Jorge Franco, consolidó una amplia audiencia en América Latina. Con el paso de las temporadas, la adaptación mexicana desarrolló una historia propia y se convirtió en uno de los títulos más extensos del catálogo regional de Netflix.

¿De qué trata la temporada 5 de ‘Rosario Tijeras’?

La nueva temporada transcurre un año después del enfrentamiento que marcó la entrega anterior. Rosario, interpretada por Bárbara de Regil, cree que perdió a su hija Ruby a manos de Güero Arteaga.

Tras ese hecho, Rosario se refugia junto a El Ángel en un barrio de Tijuana, donde intenta reconstruir su vida hasta que descubre una realidad inesperada: Ruby sigue viva, pero Arteaga la manipuló para convertirla en su rival.

Ante ese escenario, Rosario regresa a México con el objetivo de destruir el cartel de Arteaga. Su misión la obliga a enfrentar a la persona que más ama, lo que añade una nueva dimensión al conflicto central de la historia.

¿Cuándo se estrena Rosario Tijeras temporada 5?

La temporada 5 de Rosario Tijeras se estrenará en Netflix el miércoles 10 de junio del 2026.

La plataforma incorporará una nueva tanda de episodios que amplía una de sus franquicias latinoamericanas más reconocidas.

¿Cuántos episodios tiene la nueva temporada?

La quinta entrega está compuesta por 40 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 43 minutos.

Con esta nueva temporada, la serie alcanza un total de 277 capítulos.

Distribución de episodios por temporada:

Temporada 1: 60 episodios.

60 episodios. Temporada 2: 67 episodios.

67 episodios. Temporada 3: 70 episodios.

70 episodios. Temporada 4: 40 episodios.

40 episodios. Temporada 5: 40 episodios.

¿Cómo ver Rosario Tijeras temporada 5?

La nueva temporada estará disponible exclusivamente para los suscriptores de Netflix en América Latina y Estados Unidos desde la fecha de estreno.

Los usuarios podrán acceder a los 40 episodios a través de la plataforma de streaming.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.