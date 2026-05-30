Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana

Las opciones para ver en Netflix durante el fin de semana ya tienen una guía clara. La plataforma publicó su ranking de las series y películas más vistas. La lista reúne producciones de acción, ciencia ficción, comedia, romance, suspenso, terror y documentales.

El listado busca facilitar la elección entre el amplio catálogo disponible. Estas son las producciones que encabezan la preferencia de los usuarios.

Las cinco series más vistas en Netflix este fin de semana

1. Berlín y la dama del armiño (2026)

La serie de thriller y acción sigue a Berlín en un nuevo golpe criminal. El personaje reúne a su banda en Sevilla para ejecutar el robo de “La dama del armiño”, una obra de Leonardo da Vinci. El objetivo es un ambicioso duque que termina atrapado en su propio plan.

Duración: ocho episodios.

2. The Boroughs: jubilación rebelde (2026)

Esta producción mezcla ciencia ficción y drama. La historia ocurre en un complejo residencial para jubilados en Nuevo México. Un grupo de residentes enfrenta una amenaza extraterrestre que busca arrebatarles aquello que más valoran: el tiempo.

Duración: ocho episodios.

3. Futuro desierto (2026)

La trama gira en torno a Alex, un psiquiatra que deja Silicon Valley para mudarse con su familia a un pueblo aislado de Chiapas. Allí participa en pruebas con androides diseñados para integrarse a la vida cotidiana. Poco a poco descubre que forma parte de un proyecto mucho más amplio impulsado por la empresa para la que trabaja.

Duración: seis episodios.

4. Carísima (2026)

La serie combina comedia y redes sociales. Caro organiza la celebración de su cumpleaños número 30. Durante los preparativos conoce a Leo. El hombre resulta ser un psicópata con múltiples personalidades. La protagonista enfrenta una situación que pone en riesgo su fiesta, su identidad y su vida.

Duración: diez episodios.

5. Envidiosa 4 (2026)

La cuarta temporada continúa la historia de Vicky. La protagonista inicia una convivencia con Matías. La dinámica cambia con la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. También debe enfrentar la presencia de Nora, madre del niño, y los recuerdos de su propia infancia.

En el ámbito laboral surge un proyecto importante relacionado con Nicolás, una persona de su pasado. Paralelamente, sus amigas y su hermana enfrentan desafíos vinculados al amor y la maternidad.

Duración: diez capítulos.

Las cinco películas más vistas en Netflix este fin de semana

1. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (2026)

El documental retrata la historia de Emiliano Martínez, desde su infancia en Mar del Plata hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino.

La producción combina animación, imágenes de archivo y entrevistas con familiares, amigos y compañeros. El relato presenta a un niño que descubre la capacidad de detener el tiempo mientras persigue su sueño deportivo.

Duración: 1 h 18 min.

2. Las damas primero (2026)

Esta comedia romántica muestra a un hombre machista que despierta en una realidad alternativa. En ese mundo, la estructura social funciona bajo un sistema matriarcal que invierte las relaciones de poder tradicionales.

Duración: 1 h 33 min.

3. El escape perfecto (2009)

La cinta de suspenso y terror sigue a Cliff y Cydney durante su luna de miel en Hawái. Lo que parece una experiencia paradisíaca cambia cuando conocen a excursionistas que hablan sobre el asesinato de una pareja en las islas.

La incertidumbre los lleva a relacionarse con otras dos parejas. A partir de ese momento la situación toma un rumbo cada vez más peligroso.

Duración: 1 h 37 min.

4. Secuestro (2017)

La película presenta a Karla, una madre soltera que presencia el secuestro de su hijo en un parque. Sin acceso a un celular y sin tiempo para acudir a las autoridades, inicia una persecución para intentar rescatarlo.

Duración: 1 h 35 min.

5. Intercambiados (2026)

La producción animada cuenta la historia de una pequeña criatura del bosque y un majestuoso pájaro del valle. Un intercambio mágico de cuerpos obliga a ambos enemigos naturales a colaborar para sobrevivir.

Duración: 1 h 41 min.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.