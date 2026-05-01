Rosalía reconoce a costarricense en pleno concierto y le dedica inesperado mensaje: esto pasó

Mariana Aragón Zoch, reconocida creadora de contenido, ha logrado seguir de cerca a una de sus cantantes favoritas: Rosalía, quien una y otra vez ha podido observar la bandera tica y el cartel que sostiene la costarricense durante sus conciertos.

Aragón contó en redes sociales su experiencia con la cantante española: “He tenido la oportunidad de ir a varios conciertos de Rosalía y en todos he llevado el mismo cartel que dice ‘Motomami desde Costa Rica’ y en todos lo ha visto”.

Ella ha escuchado la música de la artista desde el 2017, pero fue hasta diciembre de 2022 que Rosalía leyó su cartel en Düsseldorf, Alemania. Posteriormente, ocurrió dos veces en Bélgica y, recientemente, de nuevo en territorio alemán.

En esta última ocasión, cualquier fanático le tendría envidia a la tica, pues Rosalía la vio, la reconoció y se emocionó con ella. Además, le dedicó unas palabras: “Chica, gracias por venir. ¡Qué guapa vas!”, afirmó frente a todo el estadio.

Mariana le gritó “gracias, reina”, luego de continuar disfrutando del espectáculo.