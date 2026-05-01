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Rosalía reconoce a costarricense en pleno concierto y le dedica inesperado mensaje: esto pasó

La creadora de contenido Mariana Aragón Zoch ha logrado que la artista la vea en cuatro ocasiones

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Por Fiorella Montoya
Rosalía ha leído el cartel de Mariana Aragón en tres ocasiones.
Rosalía ha leído el cartel de Mariana Aragón en tres ocasiones. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Mariana Aragón ZochRosalía
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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