Mariana Aragón Zoch: El arte de incomodar

Creadora de contenido, artista visual y estratega creativa, encarna una estética que provoca, inspira y expande los límites de lo costarricense. Su historia es la de alguien que decidió apostar por la diferencia y convertirla en camino, recordándonos que el éxito no es un destino fijo, sino un proceso vivo en constante reinvención.

Por Camila Castillo
Mariana Aragón Zoch es la portada de Perfil de octubre 2025
(Melanie Ocampo Aftrhouse/Melanie Ocampo Aftrhouse)







