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Romance entre Meryl Streep y actor de ‘Only Murders in the Building’ llega a su fin tras tragedia familiar

La actriz y el comediante atravesaron meses de cercanía tras coincidir en una exitosa serie

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Por O Globo / Brasil / GDA
La relación entre Meryl Streep y Martin Short atravesó una crisis luego de la tragedia familiar que golpeó al actor en febrero.
La relación entre Meryl Streep y Martin Short atravesó una crisis luego de la tragedia familiar que golpeó al actor en febrero. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







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