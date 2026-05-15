Romance entre Meryl Streep y actor de ‘Only Murders in the Building’ llega a su fin tras tragedia familiar

La relación entre Meryl Streep y Martin Short atravesó una crisis luego de la tragedia familiar que golpeó al actor en febrero.

La actriz Meryl Streep y el actor y comediante Martin Short pusieron fin a su relación luego de la muerte de Katherine Short, hija del intérprete canadiense. La información trascendió este viernes 15 de mayo mediante el sitio Radar Online.

Según la publicación, la pérdida de Katherine, de 42 años, afectó profundamente a Martin Short. La hija del actor murió el pasado 23 de febrero. Fuentes cercanas indicaron que el comediante pidió espacio mientras enfrenta el duelo.

La fuente citada por el medio afirmó que este periodo resultó especialmente complicado para Short. También señaló que Streep continúa enfocada en la atención mediática que generó la película El diablo viste a la moda 2, situación que contó con el respaldo del actor.

De acuerdo con la información divulgada, Short mantiene distancia mientras intenta sobrellevar el impacto emocional por la muerte de su hija. La publicación indicó que Katherine era una figura fundamental en la vida del artista.

Aunque ambos nunca definieron públicamente su vínculo con etiquetas formales, las fuentes describieron una relación muy cercana. La expectativa de personas allegadas es que ambos puedan reencontrarse cuando la situación emocional mejore.

Meryl Streep y Martin Short trabajaron juntos en la serie Only Murders in the Building, producción estrenada en 2021. Los rumores sobre un romance entre ambos surgieron a inicios del 2024.

Martin Short tuvo tres hijos junto a su esposa Nancy Dolman, quien murió en 2010 debido a un cáncer. La pareja tuvo a Henry, Oliver y Katherine.

La publicación indicó que Katherine enfrentó problemas de salud mental durante varios años y recibió atención médica en distintas ocasiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.