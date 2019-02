Pese al éxito de Bohemian Rhapsody, la British Academy of Film and Television Arts decidió suspender la nominación de su director, Bryan Singer, tras unas acusaciones de agresión sexual, algunas de menores, vertidas contra él por cuatro hombres en un artículo de The Atlantic, donde aparecía como un “depredador” que administraba drogas y alcohol a sus víctimas.