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Rolando Fonseca abre incómodo debate con estas fuertes declaraciones sobre Mariano Torres

El exjugador, icónico número 7 de la Selección de Costa Rica, dio de qué hablar con su opinión sobre el argentino

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Por Juan Pablo Sanabria
Rolando Fonseca está convencido de que muchas cosas deben cambiar en Saprissa.
Rolando Fonseca le restó méritos a la carrera de Mariano Torres. (John Durán)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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