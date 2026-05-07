Rolando Fonseca abre incómodo debate con estas fuertes declaraciones sobre Mariano Torres

Rolando Fonseca rara vez, por no decir nunca, tiene miramientos a la hora de criticar y sus duros comentarios no perdonan a nadie, llámese Mariano Torres o el nombre que sea.

Recientemente, Fonseca lanzó una dura opinión sobre el capitán argentino del Saprissa. Esto se dio en medio de una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro, en la que analizaban el panorama del cuadro morado tras la sanción que recibió Torres.

El propio Alfaro dejó de lado la benevolencia y, aunque aseguró que Mariano es uno de los jugadores más diferenciales de la última década en el fútbol tico, hizo hincapié en que no destacó en Argentina o Europa.

@alfaro_periodista "Mariano Torres habría sido banca en la época de nosotros (del fútbol de Costa Rica)" 🔥 Rolo analiza a fondo la ausencia de la figura de Saprissa en la fase final. Vea el capítulo completo de CONVOCADOS en mi canal de Youtube, Alfaro Periodista. 🎙️ YA DISPONIBLE. #costarica #saprissa #alajuelense #futbol ♬ Epic News - Audiodeity

Esto fue rematado por el histórico goleador de la Selección de Costa Rica, quien afirmó que el sudamericano es un jugador que “le encanta”, pero, con contundencia, le restó méritos.

Según Fonseca, gran parte del éxito de Mariano Torres se debe a que, desde su perspectiva, el balompié tico tiene un nivel más bajo que tiempo atrás.

“Es un jugador que está en esta generación marcando diferencia; pero Mariano, en la época de nosotros, nunca hubiera jugado. Hubiera sido banca porque había jugadores mucho más valiosos”, aseveró.

“Mariano marca una era en el Saprissa por lo que hay hoy. Es un jugador que marca mucha diferencia hoy”, añadió.

Los dichos de Rolando, por supuesto, hicieron gran eco en redes sociales y abrieron discusión sobre sus incómodos argumentos. Muchos le dieron la razón al exdelantero, señalando que Torres no habría podido imponerse a futbolistas como Walter Centeno o Alonso Solís.

Sin embargo, a otra parte no le gustó nada la posición del exjugador recordado por vestir las camisetas de Saprissa y la Liga.

“Mariano jugaba y le daba tres vueltas a él (Fonseca)”, “Es correcto, ahora cualquiera es jugador”, “Creo que Rolando no pensó lo que dijo”, “Tiene lógica; Mariano no es mejor que lo que fue Wílmer López, Paté Centeno o Alonso Solís”, fueron algunos de los comentarios.