Puro Deporte

Rolando Fonseca elige sus favoritos en estas semifinales y lanza advertencia sobre la Gran Final

El goleador nacional también se refirió al esquema defensivo que usó José Giacone ante Cartaginés

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Por Milton Montenegro

Rolando Fonseca le sigue el pulso a las semifinales; está metido de lleno en ellas. Observó los juegos de ida y no se perderá los de vuelta, que inician el próximo sábado.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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