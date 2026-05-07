Rolando Fonseca elige sus favoritos en estas semifinales y lanza advertencia sobre la Gran Final

Rolando Fonseca le sigue el pulso a las semifinales; está metido de lleno en ellas. Observó los juegos de ida y no se perderá los de vuelta, que inician el próximo sábado.

El exgoleador nacional estará pendiente de lo que suceda entre Herediano y Cartaginés, el sábado a las 8 p. m., y de Saprissa contra Liberia, el domingo a las 4 p. m.

Fonseca conversó con La Nación sobre lo que podría pasar en estos duelos. Dejó claro no tener una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí tiene sus candidatos para avanzar a la final de la segunda ronda del campeonato.

“Creo que los equipos tienen que hacer valer mucho su terreno como local. Quien hace respetar la casa, lógicamente, puede hacer valer muchas cosas y, por como se dieron los resultados, los favoritos tienen que ser los locales”, dijo Rolando.

Para Rolando, Herediano y Saprissa dieron un buen paso con lo que obtuvieron en los compromisos de ida.

“Herediano sacó un resultado positivo en el Fello Meza y Saprissa se vino con un empate de Liberia que, con bajas o no, es un buen resultado. Además, Saprissa es el equipo grande, el de chapa, de gran afición y de todo, y tiene que hacer valer su casa. Los favoritos para este fin de semana tienen que ser Herediano y Saprissa”, resaltó Fonseca.

El atacante señaló que no se han visto partidos vistosos en las semifinales y que, para él, es normal, porque esta parte del campeonato no se juega, se gana. Incluso, Rolando agregó que no ve un equipo que marque una diferencia por encima de los demás.

Rolando Fonseca ve a Saprissa y Herediano superando las semifinales y enfrentándose en la final de segunda fase. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Por eso, desde su óptica, y como ve todo muy parejo, la consulta inmediata fue qué pasará después de las semifinales: si esto se define en la final de segunda fase o si habrá Gran Final.

Recordemos que Herediano, al ganar la primera ronda y acceder a la final, es campeón si la gana; en caso contrario, tendremos dos encuentros más en Gran Final.

“Para mí, Herediano no va a dejar que esto se extienda a una Gran Final, porque, si es contra Saprissa, debe tratar de sacar un buen resultado en el campo morado y poder cerrar en casa. Estos dos equipos se han hecho fuertes uno contra el otro en casa. Si Saprissa quiere llegar a una Gran Final, tiene que golpear mucho en casa”, manifestó Rolando Fonseca.

Por último, Rolando trató un punto que es tema de muchos en las semifinales: el planteamiento de José Giacone en Herediano, el juego que usó contra Cartaginés, encerrado. Su equipo solo hizo un disparo directo, pero fue gol, suficiente para ganar el compromiso y estar con un pie en la final.

“No, no se juega; en estas instancias se gana. Las formas, en estos encuentros, no importan; se gana. Nadie, en los últimos tres años, va a decir que aquel quedó campeón jugando feo y aquel eliminado jugando lindo. No importan las formas, es ganar. Aquí puede ser la 41, la 32, el primero, cuarto, la quinta copa, la que sea: lo fundamental es ganarla; el cómo no interesa. Nadie se va a acordar de cómo jugó tal o cual equipo, sino de que ganó”, destacó Rolando Fonseca.