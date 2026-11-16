Robert Pattinson será el nuevo James Bond: actor británico asumirá el papel del agente 007

El actor británico Robert Pattinson asumirá uno de los papeles más emblemáticos de la historia del cine: James Bond. El intérprete fue elegido para convertirse en el nuevo agente 007 y tomar el relevo de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en el 2021.

La noticia fue anunciada este lunes 16 de noviembre por Amazon MGM Studios, que confirmó la incorporación de Pattinson a la nueva película de la franquicia, conocida por ahora como Bond 26.

“Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine”, comunicó el estudio en el sitio web oficial 007.com.

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