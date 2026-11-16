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Robert Pattinson será el nuevo James Bond: actor británico asumirá el papel del agente 007

El artista continúa aumentando su trayectoria en históricos filmes

Robert Pattinson ha actuado recientemente en importantes películas como 'La Boda' y 'La Odisea'.
Robert Pattinson ha actuado recientemente en importantes películas como 'La Boda' y 'La Odisea'. LAURENT HOU

Fiorella Montoya y AFP