El curioso papel que enfrentó a Robert Pattinson y Chris Evans antes de ser superhéroes

En los inicios de sus carreras, Chris Evans y Robert Pattinson audicionaron para el mismo personaje en una cinta que no pertenece a ningún universo de superhéroes.

La disputa ocurrió mucho antes del éxito de Capitán América: El Primer Vengador (2011) y de Crepúsculo (2008), que dio fama internacional a Pattinson.

La revelación ocurrió durante el décimo aniversario del filme Scott Pilgrim vs. the World (2010), dirigida por Edgar Wright. En una entrevista con la revista Vanity Fair, el cineasta explicó que Pattinson realizó una audición para el papel de Lucas Lee, uno de los siete exnovios de Ramona Flowers, personaje central de la historia.

Según Wright, la interpretación de Pattinson fue intensa, aunque diferente a la de Evans, quien finalmente consiguió el papel. El director expresó que Pattinson mostró talento y que le gustaría trabajar con él en el futuro.

Las pruebas de casting ocurrieron poco antes del estreno de Crepúsculo, por lo que Pattinson aún no había alcanzado notoriedad. Jennifer Euston, directora de elenco del proyecto, recordó que el actor no parecía especialmente entusiasmado con el filme que lo lanzaría a la fama. Según comentó, cuando le preguntaron por Crepúsculo, Pattinson respondió con desinterés.

Además de Evans, el equipo consideró para el mismo papel a Sebastian Stan, quien más tarde interpretaría a Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel. En esa misma cinta participó Brie Larson, que posteriormente se convirtió en la Capitana Marvel.

Wright comentó que ya había notado el talento de Evans desde su participación como Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, aunque no le gustara la película. Su desempeño en Scott Pilgrim terminó por convencer a la producción.

El filme, basado en las graphic novels del canadiense Bryan Lee O’Malley, narra la historia de Scott Pilgrim, un joven que se enamora de Ramona Flowers. Para estar con ella, debe vencer a sus siete exnovios en combates que mezclan acción, comedia y estética de videojuegos.

A pesar de haber recaudado solo $47 millones frente a un presupuesto de $60 millones, la película ganó popularidad con el tiempo. Se convirtió en un clásico de culto y en 2023 inspiró una serie animada en Netflix titulada Scott Pilgrim: La Serie. La producción, sin embargo, fue cancelada tras su primera temporada.

