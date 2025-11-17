Viva

El curioso papel que enfrentó a Robert Pattinson y Chris Evans antes de ser superhéroes

Robert Pattinson y Chris Evans audicionaron para el mismo papel antes de ser superhéroes. Descubra cuál fue y por qué Pattinson no quedó en el filme

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Evans y Pattinson audicionaron para un mismo papel en 2010. La decisión del director marcó el rumbo de esa película y sus carreras.
Evans y Pattinson audicionaron para un mismo papel en 2010. La decisión del director marcó el rumbo de esa película y sus carreras. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRobert PattinsonChris EvansScott Pilgrim vs. the World
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.