Robbie Williams padece de un complicado trastorno que podría acabar con su música: ‘Estoy aterrorizado’

El cantante británico Robbie Williams ha sufrido de adicciones a lo largo de su vida, pero también de trastornos neurológicos como el TDAH.

Acostumbrado a llevar su música por el mundo, a cantar frente a miles y a gozar de las mieles del éxito, el cantante británico Robbie Williams afronta uno de los retos más impactantes de su vida.

El artista, de 51 años, e intérprete de grandes éxitos como Angels y Love My Life, confirmó que fue padece de síndrome de Tourette. La noticia la dio durante su participación en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not (¡Soy TDAH! ¡No, no lo sos!).

El serio padecimiento, según las propias palabras del intérprete, podría alejarlo de los escenarios.

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se inicia en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años, y se caracteriza principalmente por la aparición de múltiples tics motores y, al menos, un tic vocal o fónico que persisten durante más de un año.

En el caso de Williams, él contó que lo vive de manera particular. “Descubrí que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí”, explicó el artista.

Y continuó: “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”.

Williams ya se ha enfrentado a situaciones similares en su vida. Fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); para ello, utilizó tratamiento farmacológico, pero terminó abusando de las pastillas.