“Eso no fue lo peor de ese día, sino que cuando mi esposa me escuchó decir eso me dijo que mejor me fuera a sentar con nuestro hijo pequeño, que estaba dormido, en una esquina. De pronto llegaron otras personas a saludarme y a ver a mi hijo; lo primero que se me ocurrió decirles fue: ‘no lo ve, está como muerto’, mientras estábamos al lado del féretro”, rememora.