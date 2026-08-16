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Roban en un museo de Sicilia cuatro valiosas pinturas renacentistas

El robo incluye tres paneles del Políptico de San Gregorio, del siglo XV, y ocurrió el sábado en un museo de Messina, en Sicilia, ciudad natal del pintor

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Por AFP
'Polittico di San Gregorio', de Antonello da Messina
'Polittico di San Gregorio', de Antonello da Messina es una de las obras robadas. (WikiCommons/WikiCommons)







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robo de arte en ItaliaMuseo de Messinarecuperación de obras robadas
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