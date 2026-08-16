Roban en un museo de Sicilia cuatro valiosas pinturas renacentistas

'Polittico di San Gregorio', de Antonello da Messina es una de las obras robadas.

Roma, Italia. Cuatro obras “de extraordinario valor” del pintor renacentista italiano Antonello da Messina fueron robadas en un museo de Sicilia, indicó este domingo el ministerio de Cultura.

El robo incluye tres paneles del Políptico de San Gregorio, del siglo XV, y ocurrió el sábado en un museo de Messina, en Sicilia, ciudad natal del pintor.

Hace apenas unos meses, precisamente, el Estado italiano había comprado una obra de Antonello da Messina, “Ecce Homo”, por unos 15 millones de dólares en una subasta en Nueva York.

El alcalde de Messina, Federico Basile, dijo que el robo fue “especialmente doloroso” al haberse producido durante las celebraciones en la ciudad en honor de la Asunción de la Virgen María.

Los robos de obras de artes son comunes en Italia. La policía anunció hace dos días que recuperó tres pinturas de los maestros franceses Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en más de 10 millones de dólares.

Las piezas fueron robadas en marzo en un museo cerca de Parma, en el norte de Italia, presuntamente por una banda de criminales moldavos.