Ricky Martin vive momento de tensión en pleno concierto: lanzaron gas lacrimógeno al escenario

Ricky Martin continuó con el show a pesar de la advertencia de seguridad.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin experimentó una situación de peligro durante la apertura de su gira europea. Una persona no identificada arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario, la noche de este jueves, en Montenegro, según confirmó su publicista, Róndine Alcalá.

Al respecto, la portavoz oficial detalló que la acción provocó “una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”.

El cantante y sus músicos abandonaron la tarima de inmediato como una medida preventiva, mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación.

Los asesores del intérprete le recomendaron cancelar definitivamente la presentación por razones de seguridad. A pesar de la advertencia, el artista decidió retomar el concierto una vez que la policía garantizó el orden en el recinto.

Alcalá comunicó que “el artista y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro”.

La gira internacional denominada Ricky Martin Live continuará con el calendario de fechas que la producción programó en el continente europeo.