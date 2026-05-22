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Ricky Martin vive momento de tensión en pleno concierto: lanzaron gas lacrimógeno al escenario

Su publicista confirmó el estado de salud del cantante y su equipo. Además, dio a conocer que la gira internacional del artista continuará

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Por Fiorella Montoya
Ricky Martin ofrecerá todo un show con algo muy novedoso en suelo costarricense.
Ricky Martin continuó con el show a pesar de la advertencia de seguridad. (Archivo)







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Ricky Martin
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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