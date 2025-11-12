Ricardo Montaner vuelve en concierto a Costa Rica: aquí le contamos los precios de las entradas y los detalles del show

Noviembre del 2023 marcó la más reciente visita de Ricardo Montaner a Costa Rica. En esa ocasión el concierto fue en Parque Viva.

Con todo su romanticismo y los éxitos de su amplia carrera musical, Ricardo Montaner regresa en concierto a Costa Rica.

El venezolano se presentará en Parque Viva, en la Guácima, gracias al espectáculo El último regreso World Tour que según la organización del show es “es una declaración de amor, que encenderá escenarios en todo el planeta”.

Esta gira internacional lo llevará a cantar a países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana y Costa Rica. Además, el venezolano cruzará el océano para visitar escenarios de España, Francia e Italia.

La cita en suelo tico está programada para el viernes 27 de marzo de 2026.

“Es un privilegio tener a Ricardo Montaner en Costa Rica, un artista que ha sido banda sonora de nuestras vidas y puente entre generaciones. Sus canciones han acompañado historias de amor, familia, esperanza, y ahora podremos celebrarlas juntos en un show inolvidable”, manifestó la productora Golden Live en un comunicado de prensa.

Entradas para el concierto de Ricardo Montaner en Costa Rica

A partir de este jueves 13 de noviembre saldrán a la venta las entradas para el concierto de Ricardo Montaner en Costa Rica.

'Te echo de menos' fue el nombre de la gira que trajo por última vez a Ricardo Montaner en concierto a Costa Rica, esto sucedió en noviembre del 2023. (Mayela López)

Los tiquetes estarán disponibles en el sitio eventcr.com de la siguiente manera:

Del jueves 13 (10 a. m.) al sábado 15 de noviembre, la venta será exclusiva para los clientes de Davivienda.

La compra para público en general estará abierta desde el domingo 16, a partir de las 10 a. m.

Los precios y localidades son:

Zona general: $45,90.

Zona especial 500: $63,11.

Zonas 501-502-504-505: $71,31.

Zona 503: $84,43.

Zonas 401-402-404-405: $91,80.

Zona 403: $104,92.

Lounge: $163,11.

Golden Circle 101-102: $139,34.

Alfombra roja: $181,15.

Experiencia Davivienda: $209,02.

A estos montos hay que sumarle los cargos por servicio y los impuestos.