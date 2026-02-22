Ricardo Montaner en Costa Rica: productora enciende alarmas por situación que afecta el concierto y da esta noticia

Ricardo Montaner dará un concierto en Costa Rica con todos sus clásicos románticos.

El cantante venezolano Ricardo Montaner se presentará una vez más en concierto en Costa Rica. Esta vez su espectáculo será parte de la gira El último regreso World Tour y tendrá lugar el viernes 27 de marzo de 2026.

A poco más de un mes para que los fanáticos de sus éxitos románticos se den cita en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, la producción encendió las alarmas con una noticia que afecta al evento.

A través de un comunicado, Golden Live, productora a cargo del concierto, informó que se están dando compras de entradas de forma fraudulenta; por lo que es probable que algunas personas hayan sido víctimas de estafa.

“Hemos identificado varias compras fraudulentas, las cuales han sido anuladas de inmediato. No toleramos comportamientos ilegales que puedan afectar la seguridad y la experiencia de nuestros asistentes. Nuestro compromiso es proteger a cada persona que forma parte de este evento tan especial”, dice el comunicado.

Seguidamente, la organización reiteró que el único medio para adquirir los boletos es mediante la tiquetera Eventcr, cuya página web oficial es www.eventcr.com.

“Únicamente las entradas adquiridas por este medio serán consideradas válidas para el ingreso al concierto. Les pedimos no exponerse a estafas ni realizar compras en canales no oficiales”, agregó Golden Live.

La productora Golden Live publicó este comunicado sobre el concierto de Ricardo Montaner. (Golden Live)

Los precios y localidades disponibles para el concierto de Ricardo Montaner en Costa Rica (sin cargos por servicio ni impuesto) son: