Ricardo Arjona en Costa Rica: todo lo que debe saber si va a los conciertos en el Estadio Nacional

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ya está listo para reencontrarse con sus fans ticos. El artista se presentará en Costa Rica este 14 y 15 de agosto en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.

Esta visita marca un momento muy especial para los seguidores del intérprete de Historia de taxi, El problema, Fuiste tú y Señora de las cuatro décadas, quienes recuerdan con gran cariño la historia del chapín en su paso por Costa Rica. En este nuevo reencuentro, la productora One Entertainment confirmó todos los detalles logísticos para ambas fechas.

Las puertas del recinto se abrirán a las 4 p. m. y el espectáculo iniciará de forma puntual a las 7 p. m. Cabe destacar que no habrá artista telonero, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones y completar las revisiones de seguridad sin contratiempos. Aunque los accesos permanecerán abiertos hasta las 8 p. m., la consigna es ingresar desde temprano.

Una de las grandes sorpresas de la velada será un escenario secundario montado en el recinto, desde el cual, el cantante interpretará temas seleccionados para compartir de forma más cercana con el público.

Accesos y seguridad del concierto de Ricardo Arjona

Para agilizar el flujo de personas, se han dispuesto diferentes accesos según el tipo de boleto adquirido:

Gramilla de pie: ingreso por el costado norte del Estadio Nacional (referencia: Hotel Hilton).

Sombra, Platea y Balcón Este: ingreso por el costado este (referencia: La Cruz de La Sabana).

VIP Numerado, BAC Numerado, Preferencial Numerado y sillería: ingreso por el costado oeste (referencia: Teletica).

Ricardo Arjona tiene una estrecha relación con el público de Costa Rica y así lo ha demostrado en los muchos conciertos que ha presentado en el país. (Archivo)

Para garantizar el orden y la seguridad dentro del estadio, la producción recordó en un comunicado de prensa que no se permite el ingreso de sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas externas, botellas, vapeadores, cigarrillos, encendedores, monedas, pancartas, cámaras profesionales, drones, selfie sticks, cosméticos en aerosol, perfumes, cascos y bolsos grandes.

Dentro del Estadio Nacional habrá puntos de venta oficiales de mercancía exclusiva de la gira Lo que el Seco no dijo, así como una variada oferta gastronómica con food trucks y puestos de bebidas distribuidos en las inmediaciones del lugar.

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