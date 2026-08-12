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Ricardo Arjona en Costa Rica: todo lo que debe saber si va a los conciertos en el Estadio Nacional

Este viernes 14 y sábado 15 de agosto el artista guatemalteco presentará en nuestro país el espectáculo ‘Lo que el Seco no dijo’

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Por Jessica Rojas Ch.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ya está listo para reencontrarse con sus fans ticos. El artista se presentará en Costa Rica este 14 y 15 de agosto en el Estadio Nacional, como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.








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Ricardo ArjonaConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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