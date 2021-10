Ricardo Arjona sobre su nueva canción: ‘Es el autorretrato mío, del muchacho revolucionario’

Ricardo Arjona ha acompañado a sus seguidores durante la pandemia. Para el estreno de su disco Blanco (del proyecto doble Blanco y Negro), presentó una canción por semana hasta completar el álbum y sus fans, fieles a más no poder, lo agradecieron. Este 2021 la estrategia sigue y es con el tema Yo me vi (Autorretrato), que el guatemalteco repite la estrategia semanal para mostrar el nuevo material de Negro.

El video de Yo me vi es una sesión de grabación en la que Arjona y sus músicos interpretan con sentimiento el sencillo que revela, según el autor, la dualidad de su vida entre el arte y sus convicciones. Este visual ya se encuentra disponible en plataformas digitales y viene acompañado con un video corto en el que el artista explica la composición y el enfoque.

“Es el autorretrato mío, del muchacho revolucionario de 16, 17 años; el que leía toda la literatura de ese lado del mundo, de esa ideología. De ese muchacho que de repente colocó un disco en el gusto de mucha gente y se pasó al otro lado y que conoció estos dos mundos, los dos mundos lo jodieron inmensamente y lo trataron un poco mal. Yo me vi es el autorretrato de ese muchacho, es una canción ruda, no es la mejor para empezar (...) pero me parece que salir en estos tiempos con un autorretrato muy sincero era lo mejor que le podía pasar a este proyecto”, explica el cantautor.

De acuerdo con la producción, en este disco el autor se reinventa en un sonido de los años 60, recuperando así la esencia de la música como principal protagonista, y en palabras del artista: “haciendo un disco que tiene todo lo que no está de moda”.

El próximo lanzamiento será el tema El flechazo y la secuela.

Los discos Blanco y Negro fueron grabadas en los míticos estudios Abbey Road, de Londres y desde allí también se han grabado los videos de las canciones.

Sin parar

Arjona ha aprovechado el tiempo de pandemia para trabajar a más no poder. No solo la producción musical ha estado presente en su cuarentena, sino que también marcó un hito para sus espectáculos virtuales.

El guatemalteco presentó el concierto Hecho a la antigua, un show que publicó por medio de la plataforma Paramount+ en julio de este 2021 y con el cual convocó a más de 150.000 personas en la transmisión. De acuerdo con datos de la productora, el streaming se convirtió en el más visto de la historia de Iberoamérica, información también fue confirmada por la disquera Sony Music.

De ese concierto se desprendió el disco Hecho a la antigua, que está disponible también en Spotify.

Además, con la colaboración de varios colegas y amigos, el chapín lanzó en febrero de este año el disco Covers, demos y otras travesuras de Blanco. En esta producción el cantautor interpreta algunos temas de otras de sus producciones y de Blanco en compañía de artistas como Pablo Alborán, Marc Cohn, Joss Stone, Kany García, Gaby Moreno, Mijares y Melendi.

La pandemia ha sido productiva para el artista centroamericano y todavía falta más. El 3 de diciembre publicará el libro Blanco y Negro, basado en su proyecto musical; además ya tiene todo listo para realizar una gira por ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, en el 2022.