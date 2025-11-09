Viva

Rey emérito de España revela los detalles del polémico accidente que acabó con la vida de su hermano

El rey emérito de España, Juan Carlos I, habló por primera vez del accidente que marcó su juventud y que acabó con la vida de su hermano Alfonso

Por O Globo / Brasil / GDA
El exrey de España narró en su libro que causó la muerte de su hermano Alfonso con un disparo accidental en 1956.
El exrey de España narró en su libro que un disparo accidental causó la muerte de su hermano en 1956. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

