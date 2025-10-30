Viva

El rey emérito Juan Carlos rompió el silencio sobre rumores con la princesa Diana tras casi cuatro décadas

La madre de los príncipes William y Harry visitó a la familia real española durante vacaciones a finales de los años 80

Por O Globo / Brasil / GDA
Juan Carlos negó un supuesto romance con Diana y compartió su visión sobre la princesa en una entrevista para medios franceses
Juan Carlos negó un supuesto romance con Diana y compartió su visión sobre la princesa en una entrevista para medios franceses (AFP/AFP)







