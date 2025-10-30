El rey emérito Juan Carlos rompió el silencio sobre rumores con la princesa Diana tras casi cuatro décadas

Juan Carlos negó un supuesto romance con Diana y compartió su visión sobre la princesa en una entrevista para medios franceses

El exrey de España, Juan Carlos, habló por primera vez en público sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997. Su declaración se dio en una entrevista con la revista del diario francés Le Figaro, como parte de la promoción de su libro de memorias titulado Reconciliación. La obra fue escrita junto con la autora francesa Laurence Debray y saldrá a la venta en España y Francia en noviembre de 2025.

Juan Carlos asumió el trono en 1975 y renunció a la Corona en 2014. Tras su abdicación, su hijo Felipe VI se convirtió en el nuevo monarca. Actualmente, a sus 87 años, Juan Carlos es conocido como rey emérito.

Pariente lejano de la reina Isabel II, el exmonarca español mantuvo vínculos cercanos con los integrantes de la familia real británica. Durante los años 80, los miembros de la realeza del Reino Unido solían vacacionar en España, hospedados en palacios y residencias oficiales.

Durante esas visitas, la entonces princesa de Gales fue fotografiada en varias ocasiones junto a Juan Carlos. En esa época, Diana aún estaba casada con el actual rey Carlos III, pero ya circulaban versiones sobre una crisis matrimonial.

Los rumores sobre un supuesto romance entre Diana y Juan Carlos tomaron fuerza tras la publicación del libro Diana in Private, de la escritora británica Colin Campbell, lanzado en 1992. La obra señalaba la posibilidad de una relación más allá de la amistad entre ambos.

El portal de la revista Vanity Fair informó sobre la entrevista de Juan Carlos con Le Figaro. Según la publicación, al ser consultado sobre los rumores con Diana, el exrey se limitó a negar cualquier vínculo de esa naturaleza.

En sus memorias, el rey emérito ofreció una descripción poco favorecedora sobre Diana. Según lo reseñado por la prensa internacional, la calificó como una persona fría, taciturna y distante, salvo cuando se encontraba frente a fotógrafos.

Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Estuvo casada con Carlos III entre 1981 y 1996. Años después, el monarca contrajo matrimonio con la actual reina consorte Camila, en 2005.

LEA MÁS: Harry nunca se habría casado con Meghan Markle si Diana estuviera viva, afirma exmayordomo de la familia real

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.