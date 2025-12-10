Revista ‘Time’ nombra a ‘K-Pop Demon Hunters’ como la gran revelación del año

La película se estrenó en 2055 mediante Sony Pictures Animation y tuvo lanzamiento mundial en Netflix.

La película K-Pop Demon Hunters (Guerreras K-pop) fue reconocida por la Revista Time como la revelación del año. La cinta animada se estrenó en 2025 como una producción de Sony Pictures Animation y estrenada a nivel mundial en Netflix.

K-Pop Demon Hunters cuenta la historia de Rumi, Mira y Zoey. Ellas son jóvenes estrellas que brillan en los escenarios como ídolos mundiales. También mantienen una vida secreta como cazadoras de demonios que protegen a sus fans mediante un escudo mágico llamado Honmoon. Ese escudo se alimenta con su música y con el vínculo que mantienen con su fandom.

La prestigiosa revista las escogió por varias razones. “Celebridades de Andy Samberg a Kelly Clarkson declararon su amor por la película, mientras que Fortnite comenzó a permitir a los jugadores comprar ‘pieles’ de ‘Cazadores de demonios’ para sus personajes”, indicaron en la publicación.

El medio destacó otros elementos donde señaló que figuras como Novak Djokovic bailaron la coreografía que identifica a estas nuevas reinas de la cultura pop. También agregó que los cinco disfraces de Halloween más buscados de Google fueron personajes de la película.

La producción 'K-Pop Demon Hunters' sumó 325 millones de visualizaciones en tres meses. (Netflix)

Según la revista, “en los 10 años transcurridos desde que Netflix lanzó películas originales, ninguna tuvo tanto éxito como K-Pop Demon Hunters, que superó los 325 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses y se posicionó entre las 10 mejores en 93 países”.

Además, su banda sonora alcanzó el número 1 en el Billboard 200. La revista precisó que esa música sumó 8.300 millones de reproducciones.