Viva

Revista ‘Time’ nombra a ‘K-Pop Demon Hunters’ como la gran revelación del año

Celebridades como Andy Samberg, Kelly Clarkson y Novak Djokovic promovieron la cinta y su coreografía, demostrando su popularidad nivel mundial

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La escuela pidió no cantar canciones de K-pop Demon Hunters para respetar a estudiantes con creencias religiosas.
La película se estrenó en 2055 mediante Sony Pictures Animation y tuvo lanzamiento mundial en Netflix. (Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Revista TimeK-Pop Demon Hunters
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.