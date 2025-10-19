Revelan qué causó la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss

Ace Frehley, guitarrista original de la banda Kiss, murió tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio musical, según confirmó su representante, Lori Lousararian, al medio estadounidense TMZ.

El artista falleció el jueves 16 de octubre en su casa de Morristown, en Nueva Jersey, Estados Unidos, a los 74 años.

TMZ mencionó que la caída habría ocurrido semanas antes del fallecimiento. El golpe generó una lesión severa en el cerebro, lo que obligó a su hospitalización inmediata.

Desde su ingreso al hospital, Frehley permaneció conectado a un soporte vital. Sin embargo, no presentó mejoría significativa, por lo que su familia tomó la decisión de desconectar los equipos médicos debido al deterioro de su condición.

La familia del artista dijo que Frehley murió acompañado por sus seres queridos, en la intimidad de su hogar.

Frehley fue uno de los fundadores de Kiss, banda emblemática del glam rock, y formó parte de su alineación original junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss.

