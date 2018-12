Cardi B hizo lo suyo con Invasion of Privacy, un disco con el que no solo habla de su pasado como stripper, sino que mostró que su sonido puede crear puentes entre el trap latino y el anglo, entre el hip-hop de radio y el underground, todo listo para sacudir una pista de baile con los bajos. Recomendamos: I Like It, Be Careful y Bartier Cardi.