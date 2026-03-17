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Repretel sacude ‘Giros’ con esta decisión

La empresa dio la noticia a través de redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria

Repretel sigue con importantes cambios en su parrilla, la cual se ha visto sacudida en los últimos días. Ahora, le tocará a Giros, uno de los programas más importantes del canal.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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