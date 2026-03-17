Repretel sacude ‘Giros’ con esta decisión

Repretel sigue con importantes cambios en su parrilla, la cual se ha visto sacudida en los últimos días. Ahora, le tocará a Giros, uno de los programas más importantes del canal.

Desde la salida de Ítalo Marenco, junto a las incorporaciones de Diego Vargas y Alejandro Coto, la producción aseguró a este medio que ese sería el equipo definitivo. Luego, Coto abandonó y desde la televisora se reiteró que no habría otros cambios.

Sin embargo, Canal 6 decidió ampliar la revista matutina y contrató al periodista Gustavo Castro.

“Gustavo Castro se une como periodista a la familia de Giros, para seguir llenándole las mañanas de información útil, variada y actualizada. ¡Bienvenido a esta nueva etapa!”, anunció el programa a través de sus redes sociales.

Gustavo Castro es el nuevo periodista de 'Giros', de Repretel. Hace un año renunció a Multimedios. (Archivo)

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