Repretel comunica importantes cambios: esto pasará con sus programas

Repretel modificará los horarios de su programación matutina a partir del próximo 1.° de junio debido a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las variaciones en Canal 6 afectarán a espacios como Noticias Repretel y la revista Giros, e incluirán el debut de una producción especial.

La nueva parrilla matutina combinará espacios de noticias, análisis deportivos y contenidos de estilo de vida, según cita su comunicado.

La jornada televisiva comenzará a las 5:50 a. m. con la transmisión de Noticias Repretel Edición Matutina. El departamento de prensa del canal reportó que este espacio mantendrá la cobertura de los acontecimientos más relevantes en los ámbitos nacional e internacional.

El principal cambio de la televisora ocurrirá a las 8 a. m. con el debut de la producción Destino 2026. El programa presentará las historias, el color y el ambiente que rodean la organización del Mundial que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, tendrán microprogramas a las 6 p. m. y 9 p. m.

El elenco del nuevo formato estará integrado por Mónica Malavassi, Óscar Segura, Carlos Serrano, Mariela Jiménez y Alex Gaitán. El canal detalló que la periodista Blanca Madrigal participará en el espacio con reportajes en vivo desde Nueva York.

La corresponsal recopilará las reacciones de los aficionados en las sedes norteamericanas.

La Revista Mundialista "Destino 2026" se estrenará a partir del 1°. de junio en Repretel. (Cortesía/Cortesía)

La revista matutina Giros se trasladará a las 9 a. m. para cerrar el bloque de contenidos televisivos. Sin embargo, a esa misma hora se inicia en Radio Monumental el espacio 120 Minutos Mundialista, dedicado a la cobertura deportiva.

El objetivo del cambio, precisa el comunicado, es asegurar que la audiencia permanezca conectada con los temas de interés diario. Las modificaciones en la parrilla finalizarán el próximo 19 de julio, una vez que concluya el torneo internacional.