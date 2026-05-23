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Repretel comunica importantes cambios: esto pasará con sus programas

El Mundial de fútbol provocará una serie de cambios en Canal 6 y la llegada de un nuevo formato a la pantalla

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Por Fiorella Montoya

Repretel modificará los horarios de su programación matutina a partir del próximo 1.° de junio debido a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las variaciones en Canal 6 afectarán a espacios como Noticias Repretel y la revista Giros, e incluirán el debut de una producción especial.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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