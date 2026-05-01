Repretel anuncia llegada de figura conocida a ‘Conexión’ que ‘encenderá la noche’

Repretel anunció que contará con la participación especial de una de las figuras más recordadas del fútbol nacional y que se ha abierto paso en diversos espacios deportivos: el exfutbolista Diego País.

El argentino se reencontrará con un programa que ya conoce, ya que fue llamado para este 3 de mayo al programa Conexión.

“Llega un invitado que viene a encender la noche... Este próximo domingo vuelve como invitado especial alguien que ya dejó huella en nuestro programa”, anunció Conexión en redes sociales.

Por su parte, País expresó: “Solo decirle a la gente, muchísimas gracias por todo el cariño y el amor que me dan siempre en todo lado”.

El presentador estará en el programa a las 7:30 p. m., por Repretel. Este espacio no le es ajeno, pues participó en temporadas pasadas. También ha tenido destacadas presentaciones en formatos deportivos de Multimedios y Canal ¡OPA!

Su participación se une a la de figuras conocidas del medio como María González, Pablo Gabas, Mauricio Montero y Alonso Solís.