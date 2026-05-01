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Repretel anuncia llegada de figura conocida a ‘Conexión’ que ‘encenderá la noche’

El invitado especial fue descrito como ‘alguien que ya dejó huella’ en el espacio

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Por Fiorella Montoya
Verónica González, canal ¡Opa!, Miss Universe Costa Rica, Diego País, Douglas Sanchez
Diego País será invitado especial en el programa 'Conexión'. (archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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