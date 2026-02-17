Repartidor de Amazon sigue la recomendación del GPS y termina en medio de un río: vea el video

El vehículo quedó varado en una ruta histórica y peligrosa. La Guardia Costera advirtió que no es apta para automóviles.

Un conductor de Amazon quedó atrapado en medio de un río tras seguir las indicaciones de su GPS en Essex, Inglaterra. El incidente ocurrió el domingo 15 de febrero durante la marea alta. El repartidor intentaba llegar a la isla Foulness cuando su automóvil quedó varado en una ruta histórica.

El hecho se registró en The Broomway, un antiguo camino de unos 600 años ubicado en Great Wakering. La vía conduce hacia la isla Foulness, territorio que pertenece al Ministerio de Defensa del Reino Unido y que se utiliza para pruebas de armamento.

El vehículo se atascó en medio del agua. El conductor abandonó la furgoneta por seguridad. Horas después las autoridades lograron izar el automóvil.

La Guardia Costera británica informó a la prensa local que la ruta no es apta para vehículos. Indicó que solo se debe recorrer a pie y con un guía que conozca los bancos de lodo. Señaló que se trata de una zona extremadamente peligrosa. También explicó que el acceso es libre únicamente cuando los campos de tiro no están activos y la barrera permanece abierta.

Según la BBC News la última muerte conocida en The Broomway ocurrió en 1919.

Un portavoz de Amazon declaró al diario The Telegraph que la empresa inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

